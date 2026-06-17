27檔創高股 掌台股多頭帥印

台股多頭攻勢再啟，在行情攻高前夕，已有華邦電（2344）、南亞科（2408）、永豐金（2890）等27檔市場指標股啟動新一波漲勢，昨（16）日股價更都率先創下歷史新高，有望成為台股新一波漲勢領頭羊。

台股近期迅速V轉向上，連三日大漲收紅，即將挑戰46,000點、甚至46,552點前高，法人預期這波多頭攻勢將有機會再創歷史新高。

在這波行情止跌轉彈的過程中，不少市場績優股獲買盤追捧，重新啟動新一波漲勢，截至昨日更有包括華邦電、南亞科、永豐金、富邦金（2881）、高力（8996）、環球晶（6488）、中華電（2412）、遠傳（4904）、臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044）等27檔市場指標股收盤價已領先創歷史新高。

其中，記憶體股最受市場矚目。法人預估，記憶體產業將進入一個產值急遽擴張、供應嚴重短缺的關鍵階段，第2季DRAM出現約2%的供給短缺，這種供不應求態勢將直接轉化為相關供應商營收與獲利的巨幅跳升。

近來股價轉強的金融股則因利多紛呈，除壽險公司自結獲利優於預期、銀行核心授信業務持續成長、證券業務受惠台股動能轉強，且金融股長期偏好配發現金股利，而配息往往具高殖利率利多，因而同樣吸引買盤偏好，激勵股價勢盛。