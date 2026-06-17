電金雙箭頭發威…台股強勢連三漲 蓄勢挑戰歷史新高

美伊停戰帶來的和平紅利效應發威，加上國際油價大跌緩解通膨預期，台股昨（16）日早盤開高震盪，在電金雙駕馬車拉動下，指數終場大漲412點、收45,809點，蓄勢挑戰歷史新高。

法人指出，台股這波強勢反彈，指數已連三漲，並順利回補8日跳空缺口上緣45,070點，且指數多頭排列、站上所有均線，成交量也穩步放大。

儘管今日尾盤可能遭遇台指期結算逆風，但本周有機會挑戰46,000點大關，之後再進一步挑戰46,552點歷史新高。

台股昨日早盤開高103點後，隨著市場短線賣壓出籠，指數迅速翻黑，低檔多頭資金潮湧現，最後一盤神龍擺尾、拉抬155點，使指數終場上漲0.9%，成交量擴增至1.2兆元，呈現價漲量增格局。

行情主要由電金權值股拉動，金融類股指數上漲66.15點收3,138.34點創新高，包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等紛紛上漲。

三大法人同步站在買方，合計買超台股587.1億元。其中外資買超407.9億元，連三買、累計買超1,160.2億元；投信買超118.2億元，連13買、累計買超1,234.4億元；自營商買超60.8億元，連三買、累計買超275.5億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超83億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等三大市場名師觀點，今日將面臨台指期結算，外資期貨淨空單昨日加空3,113口，未平倉淨空單增至69,847口新高，加上聯準會會議、美國四巫日等重磅事件密集登場前夕，仍需提防劇烈震盪，尤其尾盤可能有外資摜壓。指數上檔以46,000點關卡為短線反壓，一旦放量突破，有望直接挑戰歷史高點46,552點。