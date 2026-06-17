防範內線交易宣導 回響熱

臺灣證券交易所為強化上市公司對內線交易相關法令的正確認知，提升企業法令遵循意識及內部控制效能，5月至6月間辦理三場「防範內線交易宣導會」，分別於新竹、台中及台北舉行共吸引近500位相關人員參與，顯示企業對防制內線交易及健全公司治理議題的高度重視。

「防範內線交易宣導會」宣導對象包括上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管等，證交所表示，今年宣導課程聚焦「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」及「內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討」三大主題，結合實務案例，說明內線交易構成要件、重大消息認定及法令遵循應注意事項，協助與會人員掌握相關規範，提升風險辨識與管理能力。

證交所指出，內線交易是指具特定身分之人，實際知悉未公開且足以影響有價證券價格的重大消息後，於該消息公開前或公開後未滿18小時期間內，買賣該公司股票或其他具有股權性質的有價證券行為。此類行為不僅違反市場公平交易原則，違規者除可能面臨刑事責任及民事賠償責任外，更可能損及企業聲譽及投資人信任。