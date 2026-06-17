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就市論勢／半導體設備、通訊 聚光

經濟日報／ 許育誌（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

美國5月強勁的就業數據引發市場擔憂升息預期提高、加上漲多獲利了結，另外SpaceX於12日上市亦對資金造成排擠效應，隨台北國際電腦展結束，短期利多出盡，導致台股激烈震盪，預計短期波動將加劇。

隨多檔主動ETF募集規模突破千億元，內資買盤的影響性將遠大於外資，相較過去空頭市場的急縮量，目前更像是高檔換手與資金重新布局。尤其AI概念股仍是市場主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」。目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。

投資建議

持續聚焦三個次族群，一是測試介面，CPU需求明顯轉強，帶動伺服器CPU探針卡供應鏈出現供不應求；二是光通訊產業，CPO雖出現短期雜音，但AI資料中心對光通訊產品帶來爆發性需求，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，主要瓶頸在於上游雷射，隨著上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠；第三是關鍵材料，玻纖布、CCL、ABF載板以及被動元件，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至 2027年。後續看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，留意AI應用以及提高生產力族群。

半導體 基本面 台股

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