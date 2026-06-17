10檔投信作帳股 行情發燒

隨時序進入季底，投信作帳行情進入衝刺階段。近期投信資金積極鎖定多檔具備基本面與題材性的個股，呈現連續買超態勢。法人指出，參考投信連續買超的天數與張數，包括台新新光金（2887）、廣達、國巨*等十檔入列，投資人可藉此窺探第3季產業後市與資金輪動方向。

萬寶投顧董事長朱成志、台新投顧總經理黃文清等表示，在科技產業方面，AI伺服器代工大廠廣達獲投信連續買超達19天，累積買超張數高達292,744張；電競與板卡大廠微星亦獲連買14天、累積1,951張的投信買超。展望後市，AI伺服器需求依然強勁，隨著新世代AI晶片放量出貨，組裝廠下半年營運動能持續看俏。

值得注意的是，散熱模組廠高力獲投信連買九天，昨（16）日強勢衝漲停，漲幅高達9.96％、收1,380元。這顯示AI資料中心對液冷散熱技術的需求正處於爆發期。此外，被動元件大廠國巨*也獲投信連買九天、累積高達27,383張、收950元，將挑戰千金股，隨著被動元件市場庫存去化告終，在車用與AI高階產品的強勁支撐下，產業迎來顯著的復甦曙光。

金融與租賃族群則是此次投信作帳股的一大亮點。中租-KY高居投信連續買超天數之冠，達20天、累積買超88,872張，昨收116.5元。而受惠整併題材的台新新光金更成為吸金指標，獲投信連買19天，狂掃672,026張，股價上漲2.22％、收在32.3元。從產業後市來看，隨著全球降息循環確立，加上金控合併帶來的資產規模與綜效擴張，金融股的評價面具備極大的修復與上調空間。