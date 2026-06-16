群益金鼎證券第3季投資論壇登場 聚焦AI浪潮下產業新商機

群益金鼎證券（6005）持續深化法人服務，6月16日假台北茹曦酒店舉辦2026年第3季投資論壇，廣邀國內外機構投資人、產業領袖及高資產客戶參與，共同掌握全球產業趨勢與投資契機。這次論壇邀集京鼎（3413）、晶碩（6491）、奇鋐（3017）、華立（3010）、汎銓（6830）、國統（8936）、友訊（2332）、台灣虎航（6757）、南亞科（2408）、精測（6510）及智易（3596）等多家上市櫃公司與會交流。並邀請財經M平方研究副總監Vivianna、資策會產業情報研究所鄭凱安博士及群益投顧資深研究員劉宜和等重量級專家進行專題分享，分別就全球經濟展望、運算記憶體演進趨勢，以及AI驅動光通訊發展等熱門議題深入解析，協助投資人掌握產業變革與市場脈動。

群益投顧資深研究員劉宜和指出，生成式AI帶動大型語言模型訓練與推論需求快速攀升，全球雲端服務業者持續擴大AI資料中心建設規模，也推升高速運算及高速傳輸需求。由於高速訊號透過銅線傳輸逐漸面臨物理極限，光通訊技術的重要性快速提升，並從資料中心互連（DCI）及Scale-Out架構逐步延伸至Scale-Up領域，成為未來AI基礎建設不可或缺的核心技術。隨著NVIDIA GB300平台量產及下一代Rubin架構即將推出，AI叢集對網路頻寬需求持續翻倍成長，預估2026年全球800G光收發模組出貨量將突破4,000萬顆，1.6T光收發模組亦可望突破2,000萬顆，帶動整體光通訊產業鏈迎來新一波成長動能。

劉宜和指出，矽光子憑藉高整合度、低成本及量產優勢，正逐步成為高速光通訊市場主流方案，預估2026年滲透率可望提升至50%。此外，光電共封裝（CPO）技術亦被視為下一世代AI資料中心的重要發展方向，預期自2027年起逐步導入Scale-Up架構，帶動光纖連接需求大幅成長。展望未來，隨著AI基礎建設投資持續擴大，預估2030年AI相關光通訊市場規模將突破900億美元，其中Scale-Out與Scale-Up應用將成為主要成長動能，相關供應鏈亦可望持續受惠。

群益金鼎證券表示，這次論壇除探討全球總體經濟與市場展望外，也將聚焦AI、半導體及高速傳輸等未來關鍵產業趨勢，協助投資人掌握科技創新帶來的新一波投資機會。