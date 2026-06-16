外資台指期淨空單近7萬口 加碼主動ETF記憶體金融股
台股今天上漲412點收45809點，外資及陸資買超407.98億元。根據統計，外資連3日加碼台股，投信則是連13買，不過外資在台指期淨空單逼近7萬口。外資今天大舉加碼主動式ETF、記憶體和金融股，調節力積電、面板及鋼鐵水泥類股。
台股加權指數今天上漲412.2點，收在今天最高點45809.19點，成交值加計盤後新台幣1兆2411.1億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超合計582.73億元，其中自營商買超60.89億元，投信買超113.86億元，外資及陸資買超407.98億元。
根據統計，外資連3日加碼台股累計約1160億元，投信則是連13買累計約1230億元。
在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加4320口至1萬734口，其中外資淨空單增加3113口至6萬9847口。
觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天大舉敲進主動統一升級50（00403A）達15.13萬張，買超南亞科4.69萬張，加碼主動群益科技創新（00992A）約3.86萬張，買超華邦電、玉山金、合庫金各超過3萬張，敲進聯電、凱基台灣TOP50（009816）、台新新光金各超過2萬張。外資今天積極加碼主動式ETF。
相較之下，外資今天減碼力積電約7.39萬張，調節中鋼2.55萬張，賣超聯合再生和大華優利高填息30（00918）各超過2萬張，調節友達、大成鋼、群創、台泥等各超過萬張。
摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，台股今天呈現量增高檔整理走勢，不過端午連假將近，市場操作偏向短線進出，個股輪動快，台股盤勢接近46000點或前波套牢反壓區，部分投資人獲利了結賣壓浮現；不過內資包括投信和散戶等，持續加碼台股，市場資金持續流入指標型主動式ETF，台股多方輪動架構未變。
觀察外資布局，林漢偉表示，台指期仍維持正價差，外資在台指期淨空單水位近7萬口，代表外資可能因台指期維持正價差、空單不易退場，短期可能繼續加碼台股現貨、持續布局台指期空單部位。
展望台股後市，林漢偉指出，端午連假將近，觀察後續市場追價意願，以及17日台指期結算後外資在台指期布局動向，加權指數若溫和緩步墊高，有機會延續多方氣勢。
觀察國際股市，林漢偉表示，美股達歷史新高區間，本週聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，以及18日美股「四巫日」走勢，19日美伊規劃簽訂協議進展。
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