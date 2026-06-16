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南亞科、華邦電、力積電同登量價前十名 外資卻上演「搶2殺1」戲碼

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南亞科、華邦電、力積電同登量價前十名 外資卻上演「搶2殺1」戲碼

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股16日在三大法人連續第三日買超帶動下，終場上漲412.2點、報45,809.19點，收在今日最高點，成交值逼近1.2兆元。從成交量與成交值排行榜觀察，記憶體族群成為盤面焦點，南亞科（2408）、華邦電（2344）與力積電（6770）同步擠進量價榜前十名，顯示資金正大舉湧向記憶體族群。不過，外資對三檔個股的態度卻出現明顯分歧。

成交值排行榜中，國巨*（2327）以750.81億元居冠，台積電（2330）以702.67億元排名第二，而南亞科成交值達697.1億元，僅落後台積電約5億元，排名第三；華邦電則以692.38億元緊追在後，排名第四。兩檔記憶體股成交值雙雙逼近700億元，不僅超越聯發科（2454）的436.92億元，也遠高於聯電（2303）的330.07億元，成為今日市場資金最集中的標的。

股價表現上同樣亮眼。南亞科大漲7.46%、收425元，華邦電漲4.23%、收197元；力積電雖然下跌3.14%、收71元，但成交值仍達214.84億元、排名第八，顯示市場交投依舊熱絡。

若從成交量排行觀察，華邦電也以35.17萬張排名第二，力積電以28.91萬張排名第三，聯電23.31萬張排名第四，南亞科則以16.67萬張排名第九。

值得注意的是，外資對記憶體三雄的操作並不一致。外資16日買超南亞科4萬6,936張，為當日第二大買超個股；華邦電買超3萬5,104張，排名第四大買超，顯示外資積極加碼兩大記憶體指標股。

然而，同樣屬於記憶體概念的力積電卻遭外資賣超7萬3,881張，高居賣超榜第一名，且已連續7個交易日遭調節，累計賣超超過21萬張。形成「大買南亞科、華邦電，重砍力積電」的鮮明對比。

華邦電 力積電 南亞科 台積電 聯電 聯發科 國巨

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