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外資圈最狂！Aletheia驚天一喊：台積電上看 3,500 元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電。（本報系資料庫）
台積電。（本報系資料庫）

Aletheia 資本近期考察了台積電（2330）在台灣的所有晶圓廠後認為，台積電先進製程產能高速擴張，將帶動營收與獲利於2028年迎來加速成長期。市場低估獲利潛能，因此喊「買」台積電，目標價升至3,500元，居內外資最高。

Aletheia 資本在最新釋出的個股報告中指出，隨AI需求強勁爆發，台積電急速擴張新的先進製程產能，預估2026-2028年將達每月7萬片、15萬片、17萬片，使台積電晶圓廠設備2027年急遽倍增，2028年也將雙位數成長。

而在後段封裝與長期展望方面，Aletheia 資本認為台積電在未來 12 個月將更專注於後段封裝技術CoWoS，SoIC（系統整合單晶片）與CoPoS（Chip on Panel on Substrate）則會成為2027年下半年至2028年的主軸。

Aletheia 資本認為，倘若台積電能順利填滿這些新開出的產能，在其 2024-2027 年營收達成年複合成長率（CAGR）30% 以上後，將進一步帶動營收與獲利於2028年迎來加速成長期，而這正是目前市場都低估的部分。

在短期業績表現方面，Aletheia 資本預期台積電第2季實際營運表現，將有很大的可能性達到財測的中高標、甚至超越該公司的財務指引，且毛利率表現也將優於預期，上看65.5%至67.5%，這是近期最吸睛的利多催化劑。

此外，在資本支出方面，Aletheia 資本預估台積電今（2026）年為540-560億美元，明年跳升至850億美元，2028年則再增至940億美元，2026-2028年資本支出密度平均為34%。資本資出的大幅擴張，為報告中的吸睛亮點。

雖然Aletheia 資本對台積電2026、2027 年的營收預估已分別高於市場預期 6% 與 19%，但隨台積電收割 2026–2028 年強勁資本支出帶來的成果，2028 年的獲利將進一步加速，每股稅後純益（EPS）年增率將達 44%。

Aletheia資本解析，相較於台積電 2027 年預估EPS年增率 33%至35%，2028年獲利成長主要由CPU、GPU、ASIC、TPU等驅動。Aletheia 資本建議「買進」台積電，目標價由3,000元升至3,500元，一舉躍居內外資法人最高價。

台積電 營收

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