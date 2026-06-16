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從ETF到台股基金 年輕人投資口味變了…基金平台開戶、申購雙創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鉅亨買基金開戶年齡層加速年輕化。(資料來源：鉅亨買基金)
鉅亨買基金開戶年齡層加速年輕化。(資料來源：鉅亨買基金)

全球股市今年以來震盪加劇，市場情緒隨國際政經局勢與利率預期快速擺盪，但投資人透過基金布局的熱情卻不減反增。根據「鉅亨買基金」最新統計，平台5月開戶數突破萬人大關、單月申購量近兩百億元，雙雙創下成立以來新高紀錄。值得注意的是，這波成長不僅反映投資需求升溫，更揭露基金市場正發生結構性改變——年輕世代正快速成為基金投資的重要力量，也為台灣基金市場帶來全新成長動能。

「鉅亨買基金」統計，今年以來平台開戶人數較去年同期平均成長4.6倍，平均月申購量突破百億元，其中5月申購規模更創下歷史新高，與基金銷售排名第四的銀行並駕其驅。總經理張榮仁表示，若將這波成長視為單純市場熱度並不完整，更值得關注的是投資族群的變化。過去平台客戶以中高年齡族群為主，但今年31歲至40歲已躍居最大開戶族群，30歲以下的年輕族群占比更快速增加，成長率最為明顯。顯示基金投資正逐步擺脫過去偏向中高齡族群的刻板印象，吸引更多年輕人開始參與。

若進一步觀察資金流向，更能看見投資思維的轉變。今年初平台境內與境外基金申購占比約為55與45%，但至5月境內基金占比已提升至八成以上，其中台股基金占比更攀升至九成以上。張榮仁分析，近年台股基金績效表現亮眼，不少產品在AI趨勢與產業輪動帶動下展現優異報酬，使年輕投資人開始重新認識共同基金的價值。過去許多人將ETF視為投資首選，但隨著市場波動與產業變化速度加快，愈來愈多人開始理解主動式基金透過專業團隊選股與產業配置，具備爭取超額報酬的潛力，投資選擇也因此更加多元。

面對基金投資年輕化趨勢，鉅亨買基金近年積極推動品牌轉型，希望讓基金投資走出傳統金融框架。除了透過短影音、社群內容與年輕人熟悉的語言溝通，也持續推出創意廣告與數位內容，降低理財知識門檻。同時近年更贊助台北電影節，並舉辦理財講座及跨界活動，希望將理財觀念融入年輕世代的生活場景之中。張榮仁表示，理財不應該是一件遙不可及的事，而是每個人都能及早開始建立的生活習慣，而基金正是最容易入門、也最適合長期累積財富的工具之一。

張榮仁認為，開戶數與申購量創新高的背後，反映的不只是平台成長，更代表台灣投資文化正在轉變。當年輕世代開始提早規劃財務目標、退休準備與資產累積，基金也將重新回到長期投資的核心位置。展望後市，AI、高效運算與科技創新仍將持續推動企業獲利成長，台股中長期發展前景依然值得期待。在市場變化愈來愈快速的時代，透過專業投研團隊主動掌握產業趨勢與投資機會，將有助投資人參與台灣經濟成長成果，而這也正是基金投資歷久彌新的核心價值所在。

ETF 台股基金

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