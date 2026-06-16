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有懼「高」症的台股投資人看過來 這檔鋼鐵股已獲長投買盤盯上

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

台股在美伊和解後強勢大漲，即將挑戰歷史新高。不過部分投資人不願追高，買盤轉向「一高二低股」。其中大成鋼（2027）16日股價雖下跌，不過由於基本面暢旺，本益比與股價淨值比也不高，吸引長投型買盤逢低承接。

大成鋼首季受鋼鋁價格走揚、出貨回升與費用控管，帶動毛利率及本業獲利優於預期，雖有業外損失干擾，但營收與獲利仍創近三年高點。法人指出，第2季因旺季需求與價格支撐延續，使大成鋼營收與獲利持續走升。

法人說，第2季進入傳統旺季後，預期大成鋼營運動能將較前一季進一步增強。受惠美國工業用鋁與建廠需求延續，加上客戶補庫存需求仍在，鋁捲板與不鏽鋼價格可望維持高檔偏強，支撐毛利率表現。

展望全年，大成鋼2026年受惠美國工業用鋁、建廠與補庫存需求延續，加上關稅轉單效益、在地供應優勢與德州鋁廠放量，營運獲利將創新高。法人預估大成鋼今年每股稅後純益（EPS）上看4.83元，較去年實績激增87.2%。

而2027 年預期大成鋼將延續結構性改善與在地製造優勢，其中德州鋁廠效益將全面反映，高毛利產品與通路整合支撐穩健成長，帶動全年EPS將持續成長至 5.13 元，較今年表現再增6.2%。

台股 大成鋼 營收

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