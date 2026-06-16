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三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

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三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

受到美股強勢表現帶動，台股16日開盤上漲103.09點，以45,500.08點開出。雖然盤中一度受到權王壓盤拖累翻黑下跌130.65點，但在電子權值軍團與金控雙雄群起撐盤，加上台積電（2330）翻紅收上2,400元之下，大盤甩尾收漲412.2點，以今日最高點45,809.19點作收，整場震盪達542.85點，成交值近1.2兆元。三大法人連3日回補、再買超582.74億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超407.98億元，連3日已回補1,160.2億元；投信買超113.87億元，連續13個交易日累計買超1,202.87億元；自營商買超（合計）60.89億元，其中自營商（自行買賣）買超34.1億元、自營商（避險）買超26.78億元。

觀察今日盤面上貢獻大盤漲點的前五大功臣，權王台積電盤中震盪後終場收高1.05%，報2,400元，單檔即貢獻大盤約203.6點；權值二哥聯發科（2454）上漲2.01%，收4,560元，挹注大盤45.77點。記憶體大廠南亞科（2408）終場大漲 7.46%，收在 425 元，貢獻 33.99 點。金融權值股同樣表現不俗，國泰金（2882）與富邦金（2881）分別收漲5.29%與3.53%，兩大壽險金控合計貢獻大盤近47點，其中富邦金表現尤為亮眼，改寫盤中132.5元、收盤132元的歷史雙天價。

此外，包含大立光（3008）、台達電（2308）、智邦（2345）、臻鼎-KY（4958）、華邦電（2344）、欣興（3037）及台光電（2383）等電子要角，也分別貢獻大盤超過10點。

在族群方面，被動元件今日多頭氣勢不減。老大哥國巨*（2327）盤中觸及1,000元大關，儘管終場漲幅收斂至1.06%，報950元，但單日成交值高達749.97億元，強勢衝上今日台股成交值王位，並激勵華新科（2492）強攻漲停，以494元改寫歷史新天價；此外，大毅（2478）、光頡（3624）、華容（5328）、雷科（6207）也整齊亮燈收在漲停板，蜜望實（8043）則上漲4.2%，以211元攀上歷史新高。

另一方面，DRAM雙雄也在資金簇擁下聯袂走強。南亞科盤中最高觸及432.5元，終場大漲7.46%，收在425元；華邦電盤中高點觸及201元，首度挑戰200元整數大關，終場上揚4.23%，收在197元。

三大法人 台積電 台股

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