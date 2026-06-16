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台積電收高25元 續推台股收412點

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台積電收高25元 續推台股收412點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日收盤上漲412.2點，終場收45,809.19點，成交量1兆1,977.9億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲25元，漲幅1.05%。

美股15日收高持股激勵台股16日走強，不過被動元件族群早盤開高後，出現劇烈震盪，加以外資台指期空單已創新高，台指期17日進行月結算，接著有端午節假期，影響多頭追價意願，幸賴台積電、國巨*（2327）及南亞科（2408）等記憶體仍具人氣且撐住盤勢。

16日成交金額大且走高為：國巨、南亞科（2408）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）及力成（6239）；成交金額大且疲軟者則為：景碩（3189）、華通（2313）、信昌電（6173）、晶技（3042）、亞翔（6139）、漢唐（2404）、凱美（2375）、立隆電（2472）及新唐（4919）。

群益投顧表示，指數短線衝高或有震盪壓力，惟應仍屬震盪探高格局機率偏高；但盤勢往上持續面臨估值壓力，電子股估呈強弱分歧態勢。15日外資買超465.3億元；期貨部分，增持台指期空單1695口，淨空單持倉達66,734口。

台股 台積電 華邦電

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