台積電收高25元 續推台股收412點

6月10日，央行總裁楊金龍赴立法院備詢，一個問題讓市場耳朵豎起來：央行還要繼續打房嗎？楊金龍只回了四個字，「就到這裡」。 就在同一天，立委援引內政部數據，今年前四個月全台建物買賣移轉量只有8,050棟，年減4.9%，房市明顯偏冷。 政策不加碼、交易量萎縮、市場開始嗅到鬆綁訊號，房市反轉的聲音就這樣熱起來了。 但在你急著做任何判斷之前，先把這張圖看一遍。

2026-06-16 12:27