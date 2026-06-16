聽新聞
0:00 / 0:00
台積電收高25元 續推台股收412點
台股16日收盤上漲412.2點，終場收45,809.19點，成交量1兆1,977.9億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲25元，漲幅1.05%。
美股15日收高持股激勵台股16日走強，不過被動元件族群早盤開高後，出現劇烈震盪，加以外資台指期空單已創新高，台指期17日進行月結算，接著有端午節假期，影響多頭追價意願，幸賴台積電、國巨*（2327）及南亞科（2408）等記憶體仍具人氣且撐住盤勢。
16日成交金額大且走高為：國巨、南亞科（2408）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）及力成（6239）；成交金額大且疲軟者則為：景碩（3189）、華通（2313）、信昌電（6173）、晶技（3042）、亞翔（6139）、漢唐（2404）、凱美（2375）、立隆電（2472）及新唐（4919）。
群益投顧表示，指數短線衝高或有震盪壓力，惟應仍屬震盪探高格局機率偏高；但盤勢往上持續面臨估值壓力，電子股估呈強弱分歧態勢。15日外資買超465.3億元；期貨部分，增持台指期空單1695口，淨空單持倉達66,734口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。