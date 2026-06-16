快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：他說訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

外資看到了什麼調升目標價？載板龍頭臻鼎創天價、欣興衝千金關卡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股16日隨台積電（2330）盤中翻黑而陷入45,200點至45,800點的高檔震盪，但AI高階應用題材依據活絡。載板四雄今日由臻鼎-KY（4958）創高領軍，盤中合計貢獻大盤漲點約30餘點。

盤面上，臻鼎因擠進台積電先進封裝聯盟，盤中股價度狂飆超過8%，創下639元的歷史新高。此外，南電（8046）在買盤進駐下大漲超過半根停板、觸擊929元，順利收復月線並力拚站穩900元整數關卡之上；欣興（3037）則維持穩健攻勢，盤中一度攀上1005元，再次向千金俱樂部發起挑戰；惟景碩（3189）受制於上方10日線反壓沉重，早盤衝上688元高點後賣壓湧現，盤中翻黑下跌約1.5%，於650元附近陷入震盪整理。

本輪載板族群的強勢表現，核心利多來自於PCB龍頭臻鼎在先進封裝領域的重大突破。市場消息指出，臻鼎近期已正式獲台積電列入先進封裝整合3DFabric聯盟的六家載板供應商行列，象徵其ABF載板技術能力已躋身全球第一線大廠。

法人預期，臻鼎高雄先進載板廠將於第3季開始出貨CoWoS相關晶片的ABF載板，未來深圳廠亦將同步加入。為了支應龐大訂單，臻鼎於15日公告斥資12.25億元取得新機器設備，並將今年資本支出大幅調高至800億元以上，全面擴充高階PCB、光通訊及IC載板等產能。

除了先進封裝外，AI互連基礎建設引爆的「光模組規格升級」，正成為載板廠的另一具成長引擎。美系外資出具最新報告指出，隨著AI快速擴張，光學驅動電路板的需求與價格將迎來階梯式增長，預估AI光收發器PCB的整體潛在市場規模（TAM），將由2025年的6.2億美元，到2028年爆發性成長至37.7億美元。外資報告特別「按讚」欣興與臻鼎兩檔台廠，並將目標價分別調升至1285元與666元，給予「優於大盤」評等。

在兩大高毛利AI應用的雙引擎驅動下，臻鼎內部已調高營運目標，今年伺服器及光模組業務營收挑戰倍增，IC載板營收成長目標更上修至80%以上。

臻鼎 欣興 台積電

延伸閱讀

臻鼎砸12.25億元採購設備 加速高階PCB、IC載板擴產

台積電開平翻黑！台股衝45,737點後陷震盪 45,500關前多空拉鋸

目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

成交值王大亂鬥！華邦電、南亞科輪番超車台積電 記憶體族群持續吸金

相關新聞

台股1→2萬點花35年、 3→4萬只花4個月... 高點能進場？專家給建議：忌all-in

台股從3萬點突破到4萬點，只用了4個月時間，隨時序進入6月，盤勢仍在震盪中走高，市場氣氛從樂觀到近乎狂熱，讓不少投資人聯想到「擦鞋童理論」，擔心市場過熱。

楊金龍喊「就到這裡」...營建股迎利多轉機？專家翻10年大數據：爛是給機會入場

6月10日，央行總裁楊金龍赴立法院備詢，一個問題讓市場耳朵豎起來：央行還要繼續打房嗎？楊金龍只回了四個字，「就到這裡」。 就在同一天，立委援引內政部數據，今年前四個月全台建物買賣移轉量只有8,050棟，年減4.9%，房市明顯偏冷。 政策不加碼、交易量萎縮、市場開始嗅到鬆綁訊號，房市反轉的聲音就這樣熱起來了。 但在你急著做任何判斷之前，先把這張圖看一遍。

外資看到了什麼調升目標價？載板龍頭臻鼎創天價、欣興衝千金關卡

台股16日隨台積電（2330）盤中翻黑而陷入45,200點至45,800點的高檔震盪，但AI高階應用題材依據活絡。載板四雄今日由臻鼎-KY（4958）創高領軍，盤中合計貢獻大盤漲點約30餘點。

又一家外資喊5,000元目標價 大立光衝漲停飆出逾6年新高

大立光（3008）積極布局CPO領域，雖然外資近期有看好喊買的報告，也有改採中性觀點，降評至中立的看法，但歐系外資最新報告則是給予買進評等，且將目標價調高至5,000元；大立光16日開高走高衝上漲停4,860元鎖死，為2020年2月以來的新高價。

國巨觸千元、華新科漲停創高 被動元件雙龍頭今年來狂飆逾300%

受到美股強勢表現與台積電（2330）ADR大漲帶動，台股16日開盤表現亮眼，集中市場指數一度漲逾340點、觸及45,737點。隨後因權王台積電盤中翻黑壓抑整體上攻動能，致使大盤指數於45,200點至45,800點之間呈現高檔震盪整理。然而，被動元件族群在法人籌碼回補與產業基本面利多的雙重推進下持續走強，成為今日市場焦點之一。

主動式 ETF 滿周年規模上看兆元！統一投信市占近6成

台灣主動式ETF自去年問世以來，迎來成立滿周年，一年之內已從市場新秀躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會截至2026年5月的最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。其中，統一投信以5,288億元、市占率59%居市場龍頭，成為台灣主動式ETF指標性發行商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。