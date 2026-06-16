主動式ETF滿周年規模上看兆元！統一投信市占近6成

台灣主動式ETF自去年問世以來，迎來成立滿周年，一年之內已從市場新秀躍升為資本市場的主流力量。根據投信投顧公會截至2026年5月的最新數據，整體主動式ETF規模從初期的86億元，一舉攀升至9,022億元，短短一年規模暴增逾10,390%，正逐步朝兆元大關邁進。其中，統一投信以5,288億元、市占率59%居市場龍頭，成為台灣主動式ETF指標性發行商。

根據投信投顧公會資料，截至5月底，市場上共計有33檔主動式ETF，涵蓋台股股票型18檔、跨國股票型8檔及跨國債券型7檔。其中台股股票型以7,717億元的規模獨占鰲頭，占整體主動式ETF規模高達85%，顯示台股依然是主動操盤的關鍵戰場。

統一投信掌握主動式ETF開放初期的市場先機，去年開始陸續發行主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A）及主動統一升級50 ETF（00403A），為投資人提供更多元、靈活的資產配置工具。

統一投信表示，台股市場的資金生態正步入良性循環，隨著成交量擴增，熱錢持續催化優質個股的表現。由於主動式ETF具備靈活選股的優勢，當資產規模擴大，更能發揮背後投研團隊的整體實力。

加上主動式ETF每日揭露投資組合，讓投資人清楚資金運用，更讓統一投信累積多年的主動投資能力被更多人看見。優質的主動式ETF讓投資人能以小額資金，無縫對接專業團隊的投研實力，使其逐漸成為投資人參與市場的首選工具。