美股光通訊族群率先反彈 帶動台廠供應鏈

15日晚美股光通訊族群集體反彈，AAOI大漲13%，Lumentum、Coherent兩大巨頭也分別漲近4%及8%，帶動台股光通訊族群今日部分回穩，環宇-KY（4991）、訊芯-KY（6451）皆一度漲停，波若威（3163）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）則小漲2-3%。先前受Semi Analysis報告影響，將CPO預期降溫，但實際上CPO延宕對於部分光收發模組及零件廠來說，反而是利多。

法人指出，長遠來看，光通訊朝向CPO發展的趨勢仍未有任何改變，只是先前市場將放量出貨的時間預估得太過樂觀，因此報告一出立刻引發恐慌賣壓；從另一方面來看，CPO的延宕反而有利於傳統光收發模組，因為這意味著其生命週期再度被延長，相關供應商反倒受惠，能夠繼續用既有產品穩定獲利。