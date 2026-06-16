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台股開高後震盪 法人：利空淡化重回多頭 震盪整理消化累積過快的漲幅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美伊達成協議，激勵美股四大指數15日全數收紅，以費半指數大漲5.4%最高。不過台股16日明顯出現開高後震盪，盤中最高上漲340點至45,737點。台積電盤中最高上漲5元至2,380元。

法人指出，美伊協議有望於本周正式簽訂，也讓能源價格壓力下降，市場開始重新評估未來幾個月的通膨路徑，並認為聯準會在貨幣政策上的操作空間將進一步擴大，因此激勵全球股市同步走強，台股昨日更在資金回流與風險偏好升溫帶動下大漲千點，幾乎完全掃除前一波修正帶來的悲觀氣氛。

法人分析，當通膨不再成為聯準會最大的壓力來源後，未來貨幣政策的彈性自然增加，市場資金也開始重新回到風險資產布局。不過即便如此，現階段仍不宜直接將行情解讀為毫無風險的全面多頭。

畢竟指數經歷快速拉升後，短線技術面已重新接近高檔區域，籌碼沉澱與獲利了結需求依舊存在。換言之，目前市場最大的利空確實已經明顯減少，但高檔修正本身就是股市循環的一部分，即使基本面與消息面轉趨樂觀，盤面仍有可能透過震盪整理來消化累積過快的漲幅。

台股 美股 通膨

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