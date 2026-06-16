台積電開平翻黑！台股衝45,737點後陷震盪 45,500關前多空拉鋸

美股昨夜續揚、油價重挫近5%，加上台積電（2330）ADR大漲4.14%，激勵台指期夜盤勁揚649點。台股16日開高103.09點、報45,500.08點，早盤在台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、欣興（3037）、致茂（2360）、臻鼎-KY（4958）等電子要角聯袂走強帶動下，集中市場指數一度大漲逾340點、衝上45,737.69點。

不過，權王台積電開平後翻黑，使得指數支撐約10分鐘後一度翻黑，多空於45,200點至45,700點區間激烈拉鋸。盤面成交重心則集中於主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）及力積電（6770）等個股。

美股四大指數昨夜續揚，美伊達成重啟荷莫茲海峽的暫時協議，帶動油價重挫近5%，市場通膨疑慮降溫，資金大舉回流科技股與半導體族群，費半指數飆漲5.45%，SpaceX續漲近20%、美光飆升10.84%、輝達漲3.54%、台積電ADR大漲4.14%，台指期夜盤勁揚649點。

盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電平盤報2,375元，台達電開高報2,265元、鴻海（2317）開高為270元、聯發科（2454）開高在4,550元、日月光投控（3711）開高報600元。

類股方面，玻陶、塑膠、光電、電子零組件等漲幅居前，數位雲端、運動休閒、航運等相對疲弱。

回顧台股15日表現，集中市場指數大漲1,227.95點，收45,396.99點，成功站回10日線，成交量1.06兆元。三大法人也持續回補655億元，包括外資買超465.32億元、投信買超64.44億元、自營商買超125.24億元。

法人指出，台股周一強勢收復所有均線，技術面轉佳，但量能仍低於月均量，追價力道有待觀察。本週適逢超級央行週、台指期結算及美股四巫日，市場波動恐加劇；加上外資期貨空單仍偏高，短線須留意獲利了結賣壓。操作上可聚焦AI、高速傳輸、先進封裝及PCB等績優族群，採分批布局策略。