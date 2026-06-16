台股多頭氣勢如虹 七檔拚進千金俱樂部

受美伊宣布達成和平協議激勵，亞股昨（15）日全面走強，台股多頭氣勢如虹，高價股百花齊放，「千金俱樂部」陣容持續擴大，新增一檔兆聯實業，檔數增至49檔，且有七檔900元以上「準千金股」備位，有機會再創高價股巔峰。

台新投顧總經理黃文清表示，昨日高價股強勢可從三大面向觀察。一是準千金股強勢往前，股價900元俱樂部成員大增，昨日國巨*、環球晶（6488）雙雙強攻漲停，收盤價各達940元、950元，而藥華藥（6446）、愛普*、旭隼（6409）、新應材、欣興（3037）等個股，股價也都落在930至960元區間，可望蓄勢挑戰千金股大關。

二是千金股漲停檔數多，除股后穎崴（6515）盤中股價一度重返萬金股榮耀，終場收在9,925元、漲幅3.49％外，昨盤面有多檔高價股展現爆發力，包含創意（3443）、大立光（3008）、聯友金屬-創、雍智科技（6683）、台燿（6274）、高力（8996）、倍利科等七檔個股齊步攻上漲停板。

三是權值股走強，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等金控權值股持續穩步上攻，推升金融類股指數創下新高。權王台積電（2330）亦站回短期均線，聯發科（2454）、日月光投控（3711）等轉強上攻。然而，AI伺服器指標股如緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、鴻海（2317）能否持續走強，將成為台股挑戰高點的關鍵。

法人建議，台股技術面已站上所有短期均線，日KD指標在50附近交叉向上，且千金股率先回神，短多或有表現機會；即便短線量能不足，下檔反覆測試的月線支撐仍強勁，操作仍須偏多因應，但避免貿然追高。