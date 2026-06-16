台股多頭振奮 外資大買…預期連假後各路買盤歸隊

美伊宣布達成和平協議，提振多頭士氣。台股昨（15）日在外資擴大買超達465.3億元下，與日、韓股市同步展開慶祝行情，終場漲1,227點收45,396點，是史上第八大漲點、歷史收盤第四高，並收復10日線及45,000點。

雖然台股近兩日呈現「量縮價漲」的技術面背離格局，但除主動式ETF、槓桿型ETF交投持續火熱外，融資回籠、當沖比居高不下，都凸顯「大媽行情」為現在進行式，隨端午連假過後各路買盤歸隊，將有利多頭更上一層樓。

三大法人昨日同步買超654.9億元，其中，外資持續大舉回補465.3億元，是6月1日以來最多，連二買、累計買超752.2億元，光是台積電（2330）就占49%比重，國巨*、聯發科（2454）、台光電（2383）等電子權值股，敲進金額亦達30.1至114.5億元間。

外資在台指期留倉淨空單增加1,695口達66,734口，是歷史第五高水準，套利及避險部位仍居高不下，在明日結算日前，大盤出現劇烈波動走勢機率仍高。

投信買超64.4億元，是近六日最少，連12買、累計買超1,116.1億元；自營商續買125.2億元，連二買，自行買賣部位更搶補64.8億元，是5月25日以來最大；八大公股券商再賣140.6億元，為6月以來最高，為日後進場護盤備妥銀彈。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清分析，市場觀望台指期結算、日本央行及美國聯準會利率決策會議、端午連假等變數，追價力道有限，預期短線延續多空交戰，盤勢震盪幅度仍有機會放大，建議避免追價，並降低槓桿，控管持股風險。

美伊最新宣布達成初步協議，重新開放荷莫茲海峽，並設下60天窗口就伊朗核子計畫等展開談判，美股期貨電子盤延續上周五漲勢，日、韓股市上演慶祝行情，台股開高走高，盤中最高漲1,314點至45,483點，終場收在當日相對高點，成交量連三減至1.11兆元，是5月22日以來最少。

盤面權值股漲多跌少，權王台積電漲65元收2,375元，站回10日線，聯發科、國巨*、台光電、富邦金、聯電、欣興、智邦、南亞科等漲幅超過4%，力撐指數維持高檔不墜。