就市論勢／半導體股 長牛行情俏

盤勢分析

美伊戰事出現轉機，台股昨（15）日開高走穩，大盤站穩所有均線之上，半導體股的晶圓代工、IC設計、記憶體、設備與無塵室、特用化學、封測等次族群表現強勁，顯示台灣半導體產業鏈中，具稀缺性的AI硬體股與算力股，正重新掌握多方發球權。

根據美國半導體協會（SIA）4月最新統計，全球半導體銷售額年增率高達93.9%，創下近年來相當驚人的成長速度，代表全球半導體需求仍在快速擴張，主要成長動力來自AI不斷迭代創新，根據高盛預估，目前全球AI代理發展速度超出預期，AI代理對算力需求，可能是一般問答式AI的數十倍、百倍甚至更高。

預計到2030年，全球AI代理驅動的Token（詞元）需求增長超過目前的24倍，加上目前部分AI企業的收入與盈利進展，比市場原先預估快得多，使投資人開始相信AI投資並非純粹燒錢，而是能逐步轉化為現金流與利潤，帶動今年大型科技企業的AI資本支出已大幅上調，未來二年仍可維持三至五成增長動能，帶動台灣電子股包括AI伺服器、高效能運算、資料中心、自駕車與智慧終端設備需求持續爆發，也推動台灣半導體產業進入新一輪成長循環。

投資建議

全球AI快速演進，全線進入實體應用領域，除代理式AI興起外、未來還有機器人蓬勃發展，都將大幅度拉升AI晶片、先進封裝、記憶體、ASIC、IP等半導體硬體需求，展望台股後市，長線仍看好半導體股長牛行情，建議投資人若遇大盤拉回，投資主線可鎖定績優半導體ETF作分批操作，或採定期定額方式長線持有，長線釣大魚。