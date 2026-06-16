璞玉成分股 42優質企業入列

企業持續創造獲利、吸引優秀人才，已成為衡量企業長期成長、競爭力的重要指標。臺灣指數公司表示，依據高薪100指數今年度成分股定期審核結果，新成分股名單中有42檔股票也是璞玉指數的成分股，比率高於市場平均；顯示璞玉指數成分股，有眾多具備獲利能力、高薪酬福利吸引優秀人才的優質上市公司。

42檔股票包括聚陽（1477）、美時、和泰車、鴻準、技嘉、微星、研華、中華電、義隆、和碩、崇越、采鈺、兆聯實業等入列。

璞玉指數聚焦優質非熱門股，以發掘台灣市場中兼具獲利能力與穩健經營特質的上市公司為編製目標，公司須符合最近三年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數，以及最近三年持續發放股利等條件，篩選具備長期獲利能力及實現股東回饋的優質公司。

對於非熱門股的認定，璞玉指數透過成交金額、成交股數、周轉率、股價漲幅及波動度等市場指標進行篩選，排除市場最熱門的股票。璞玉指數發掘基本面表現優異、但尚未受到市場高度關注之上市股票組合。

璞玉指數運用透明且規則化的指數編製方法，篩選公司獲利與配息穩定代表優質股票，並運用交易量、值等資料篩選潛藏尚未被發掘其投資價值的股票為設計理念，建構具長期投資價值的股票組合。成分股廣布多元產業，貼近台灣實體經濟的結構；希望透過金融商品的多元應用，有效引導資金投入優質上市企業，在支持產業均衡發展的同時，亦為投資大眾提供更多元的投資管道。