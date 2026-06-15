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外資買超465億元！買超前三名清一色是ETF 還大買正2

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，台股早盤上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，台股早盤上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影

台股15日45,396.99點收盤，大漲1,227.95點，三大法人同步買超，外資擴大買超465.32億元，統計外資買超前三名清一色是ETF，其中2檔主動式ETF分居外資買超冠亞軍之外，竟大買元大台灣50正2（00631L）達49,381張。

美伊達成終戰協議，台股15日開高走高，由權王台積電（2330）領軍下，聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）、欣興（3037）、南亞（1303）、國巨*（2327）等權值股同步強攻，指數盤中一度暴漲1,314.59點，最高衝上45,483.63點，終場則以45,396.99點作收，大漲1,227.95點。

多頭氣勢如虹，上市櫃合計高達104檔個股亮燈漲停，其中被動元件族群包辦19檔；三大法人持續回補，單日買超639.51億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超465.32億元，投信買超48.95億元；自營商買超（合計）125.24億元，其中自營商（自行買賣）買超64.89億元、自營商（避險）買超60.35億元。

統計外資買超前十名個股中，買超主動統一升級50（00403A）高達29萬2,645張；其次是買超主動統一台股增長（00981A）66,384張；買超第三名是元大台灣50正2，單日買超49,381張；另外，元大台灣50、台積電雖不是外資買超前十名，但同樣獲外資大買。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 00631L元大台灣50正2 00403A主動統一升級50

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