外資轉向！國巨回補鎖漲停、聯電轉賣仍大漲 量價榜揭資金追價力道

台股15日在美伊達成終戰協議激勵下強勢噴出，集中市場指數終場大漲1,227.95點、收45,396.99點，盤中一度勁揚逾1,300點，上市櫃合計更有104檔個股亮燈漲停。在這波資金大回流行情中，成交量與成交值排行榜同步浮現聯電（2303）與國巨*（2327）兩大焦點主角，不僅躋身量價前十強，更成為市場追逐電子股與漲價題材的代表指標。

從成交值排行榜來看，台積電（2330）以603.25億元居冠，但市場目光反而集中在國巨與聯電。國巨以371.51億元成交值排名第六，股價強攻漲停收940元；聯電則以457.37億元成交值排名第四，同時以32.6萬張成交量高居市場第二大熱門個股，人氣絲毫不輸權王台積電。

其中，國巨成為今日最具話題性的個股之一。美系外資最新報告指出，市場長期低估AI伺服器對MLCC需求帶來的「第二階效應」，隨著輝達（NVIDIA）Rubin平台即將問世，高容量MLCC需求快速升溫，推升供需結構轉趨吃緊。外資預估單一Rubin NVL72機櫃MLCC用量將較GB300大增近八成，因此將國巨目標價調高至1,355元。

更值得注意的是，國巨此前已遭外資連續賣超8個交易日、累計調節逾5.4萬張，但15日外資轉為買超1.22萬張，股價也亮燈漲停，終場仍有約1.7萬張買單排隊，顯示市場資金對AI帶動被動元件新一輪景氣循環高度期待。

另一個焦點則是聯電。儘管15日外資反手賣超2.4萬張，但股價仍大漲5.99%、收141.5元，成交量衝上近32.6萬張、成交值達457億元。回顧6月至12日期間，外資已連續買超聯電累計近50萬張，市場對成熟製程需求回溫與產業景氣落底的預期，仍持續吸引資金進駐。

此外，記憶體族群同樣成為資金集中區。南亞科（2408）以511.84億元成交值排名第二，華邦電（2344）則以417.18億元排名第五，兩檔個股同步躋身成交值前十名，顯示資金持續押注記憶體報價回升與AI需求帶動的產業復甦題材。

成交量榜則延續近期ETF熱潮，主動統一升級50（00403A）以82.1萬張蟬聯成交量冠軍，主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）及群益台灣精選高息（00919）等ETF同步入榜，反映資金在積極追逐個股之餘，也透過ETF參與本波反彈行情。

整體而言，今日量價榜透露出兩大明確訊號：一是AI帶動的電子零組件與記憶體族群重新成為資金主戰場；二是聯電與國巨分別代表成熟製程復甦與MLCC漲價循環兩條主線，成功吸走市場焦點。在法人連兩日回補、大盤重返10日線之際，這兩條主線後續能否持續擴散，也持續受到關注。