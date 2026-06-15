快訊

獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

下班注意！12縣市發布大雨特報影響持續至晚間 4縣市慎防大雷雨

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

外資轉向！國巨回補鎖漲停、聯電轉賣仍大漲 量價榜揭資金追價力道

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影

台股15日在美伊達成終戰協議激勵下強勢噴出，集中市場指數終場大漲1,227.95點、收45,396.99點，盤中一度勁揚逾1,300點，上市櫃合計更有104檔個股亮燈漲停。在這波資金大回流行情中，成交量與成交值排行榜同步浮現聯電（2303）與國巨*（2327）兩大焦點主角，不僅躋身量價前十強，更成為市場追逐電子股與漲價題材的代表指標。

從成交值排行榜來看，台積電（2330）以603.25億元居冠，但市場目光反而集中在國巨與聯電。國巨以371.51億元成交值排名第六，股價強攻漲停收940元；聯電則以457.37億元成交值排名第四，同時以32.6萬張成交量高居市場第二大熱門個股，人氣絲毫不輸權王台積電。

其中，國巨成為今日最具話題性的個股之一。美系外資最新報告指出，市場長期低估AI伺服器對MLCC需求帶來的「第二階效應」，隨著輝達（NVIDIA）Rubin平台即將問世，高容量MLCC需求快速升溫，推升供需結構轉趨吃緊。外資預估單一Rubin NVL72機櫃MLCC用量將較GB300大增近八成，因此將國巨目標價調高至1,355元。

更值得注意的是，國巨此前已遭外資連續賣超8個交易日、累計調節逾5.4萬張，但15日外資轉為買超1.22萬張，股價也亮燈漲停，終場仍有約1.7萬張買單排隊，顯示市場資金對AI帶動被動元件新一輪景氣循環高度期待。

另一個焦點則是聯電。儘管15日外資反手賣超2.4萬張，但股價仍大漲5.99%、收141.5元，成交量衝上近32.6萬張、成交值達457億元。回顧6月至12日期間，外資已連續買超聯電累計近50萬張，市場對成熟製程需求回溫與產業景氣落底的預期，仍持續吸引資金進駐。

此外，記憶體族群同樣成為資金集中區。南亞科（2408）以511.84億元成交值排名第二，華邦電（2344）則以417.18億元排名第五，兩檔個股同步躋身成交值前十名，顯示資金持續押注記憶體報價回升與AI需求帶動的產業復甦題材。

成交量榜則延續近期ETF熱潮，主動統一升級50（00403A）以82.1萬張蟬聯成交量冠軍，主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）及群益台灣精選高息（00919）等ETF同步入榜，反映資金在積極追逐個股之餘，也透過ETF參與本波反彈行情。

整體而言，今日量價榜透露出兩大明確訊號：一是AI帶動的電子零組件與記憶體族群重新成為資金主戰場；二是聯電與國巨分別代表成熟製程復甦與MLCC漲價循環兩條主線，成功吸走市場焦點。在法人連兩日回補、大盤重返10日線之際，這兩條主線後續能否持續擴散，也持續受到關注。

國巨 聯電 台積電 外資

延伸閱讀

外資擴大買超、三大法人回補639億元！台股飆1228點 上市櫃104檔亮燈

目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

成交值王大亂鬥！華邦電、南亞科輪番超車台積電 記憶體族群持續吸金

高含積不等於高報酬！00905近月大漲14%勝大盤 專家：資金輪動產業配置是布局重要關鍵

相關新聞

外資轉向！國巨回補鎖漲停、聯電轉賣仍大漲 量價榜揭資金追價力道

台股15日在美伊達成終戰協議激勵下強勢噴出，集中市場指數終場大漲1,227.95點、收45,396.99點，盤中一度勁揚逾1,300點，上市櫃合計更有104檔個股亮燈漲停。在這波資金大回流行情中，成交量與成交值排行榜同步浮現聯電（2303）與國巨*（2327）兩大焦點主角，不僅躋身量價前十強，更成為市場追逐電子股與漲價題材的代表指標。

今年以來外資賣超台股突破7,000億元 近期最愛這兩檔金融股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超2,862.48億元，賣超凱基金（2883）38.89萬張最多，另買超第一金（2892）14.36萬張最多。

大摩看好蘋果高階機第3季全面霸榜 這些台廠看俏

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中估計，iPhone生產動能優於預期，第2季iPhone 組裝量約 5,200 萬支，第3季將增至5,400萬支。台廠中，看好台積電（2330）、鴻海（2317），均給予「優於大盤」評級。

SpaceX上市首日大漲 低軌衛星股卻未同慶…華通、昇達科都下挫

SpaceX上周五掛牌上市，盤中一度大漲31%，終場則是收在160.95美元，大漲19%；但台股低軌衛星族群卻未同慶，反而有多檔個股呈現利多出盡的走勢，指標股華通（2313）收跌2.09%，昇達科（3491）重挫7.99%，事欣科（4916）大跌7.44%；不過，台燿（6274）、中美晶（5483）、攸泰科技（6928）等則是漲停收盤。

外資擴大買超、三大法人回補639億元！台股飆1228點 上市櫃104檔亮燈

台股15日跟隨全球股市歡慶美伊達成終戰協議，在台積電（2330）領軍下，聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）、欣興（3037）及南亞（1303）等權值股同步強攻，帶動指數盤中一度暴漲1,314.59點、最高衝上45,483.63點。終場大漲1,227.95點，以45,396.99點作收，成功站回10日線，成交量達1.06兆元。盤面多頭氣勢如虹，上市櫃合計高達104檔個股亮燈漲停，其中被動元件族群就包辦19檔最為吸睛；三大法人也持續聯手回補，單日買超639.51億元，為大盤漲勢再添柴火。

矽晶圓族群強勢表態 三雄都漲停作收

半導體矽晶圓三雄包括環球晶、台勝科、合晶，今日都以漲停作收，另外，環球晶的母公司中美晶也母以子貴，同步亮燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。