今年來外資賣超台股突破7000億元 近期最愛這兩檔金融股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超2,862.48億元，賣超凱基金（2883）38.89萬張最多，另買超第一金（2892）14.36萬張最多。

上周（6/8~6/12）外資在集中市場總賣超金額為2,862.48億元，另統計自今年初至6月12日止，累計賣超金額為7,028.65億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為70兆3,619.55億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.83%，較6月5日的72兆2,545.21億元新臺幣，減少1兆8,925.66億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名第一金買超14.36萬張、第二名彰銀（2801）買超11.93萬張、第三名聯電（2303）買超11.19萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名凱基金賣超38.89萬張、第二名遠東新（1402）賣超10.69萬張、第三名友達（2409）賣超10.61萬張。