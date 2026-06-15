快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩看好蘋果高階機第3季全面霸榜 這些台廠看俏

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
摩根士丹利看好蘋果公司高階機第3季全面霸榜。（路透）
摩根士丹利看好蘋果公司高階機第3季全面霸榜。（路透）

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中估計，iPhone生產動能優於預期，第2季iPhone 組裝量約 5,200 萬支，第3季將增至5,400萬支。台廠中，看好台積電（2330）、鴻海（2317），均給予「優於大盤」評級。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，根據最新的追蹤進度，iPhone 生產動能持續優於市場預期，預估第2季組裝量約 5,200 萬支，雖較前季下滑 7%，但年增12%，相較往年同期15%至25%的季減幅，今年表現明顯優於季節性水準。

此外，施曉娟首次提出第3季iPhone 組裝量預估為 5,400 萬支，較前季成長 4%，但較去年同期下滑 2%，第3季產量增速相對溫和，主要原因，在於新機產品組合將進一步朝向高階市場傾斜。

施曉娟說，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、及摺疊機 iPhone Fold 等高價機種，預期都將是第3季的生產主力；有趣的是，標準版 iPhone 18 卻預計將延後至 2027年上半年才推出，為蘋果首例。

目前施曉娟預估今年下半年 iPhone Fold 組裝量約 700萬至800萬支，後續將持續觀察整個生產供應鏈的量產爬坡進展。

此外，包括鴻海在內的主要組裝廠本季生產表現優於往年同期，且 5 月 iPhone 出貨量較 4 月進一步成長。這顯示即使記憶體成本上升，iPhone 終端銷售需求仍維持穩健；預期將嘉惠台系相關供應鏈如台積電、大立光（3008）等。

至於iPad方面，第2季組裝量預估維持 1,300 萬台，季增 8%，但年減 10%，年減主要反映去年第2季因新品上市帶來較高的比較基期；第3季組裝量同樣維持在 1,300 萬台，與第2季持平，較去年同期則減少 7%。

雖然第3季iPad組裝量較去年同期下滑，但施曉娟預期通路庫存將維持正常水位。不過隨記憶體及其他零組件原材料價格上漲，預期仍將可能對後續備貨節奏帶來影響。

大摩 蘋果 iPhone

延伸閱讀

蘋果新機秀…i18、折疊機 帶台廠旺到明年

蘋果首款折疊機將與 iPhone 18 時程錯開 避免「網內互打」

宏正第1季獲利優於預期 法人看好今年營運逐季成長

本業、轉投資挹注營運 南亞攻漲停 台塑、台化股價走強

相關新聞

大摩看好蘋果高階機第3季全面霸榜 這些台廠看俏

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中估計，iPhone生產動能優於預期，第2季iPhone 組裝量約 5,200 萬支，第3季將增至5,400萬支。台廠中，看好台積電（2330）、鴻海（2317），均給予「優於大盤」評級。

SpaceX上市首日大漲 低軌衛星股卻未同慶…華通、昇達科都下挫

SpaceX上周五掛牌上市，盤中一度大漲31%，終場則是收在160.95美元，大漲19%；但台股低軌衛星族群卻未同慶，反而有多檔個股呈現利多出盡的走勢，指標股華通（2313）收跌2.09%，昇達科（3491）重挫7.99%，事欣科（4916）大跌7.44%；不過，台燿（6274）、中美晶（5483）、攸泰科技（6928）等則是漲停收盤。

外資擴大買超、三大法人回補639億元！台股飆1228點 上市櫃104檔亮燈

台股15日跟隨全球股市歡慶美伊達成終戰協議，在台積電（2330）領軍下，聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）、欣興（3037）及南亞（1303）等權值股同步強攻，帶動指數盤中一度暴漲1,314.59點、最高衝上45,483.63點。終場大漲1,227.95點，以45,396.99點作收，成功站回10日線，成交量達1.06兆元。盤面多頭氣勢如虹，上市櫃合計高達104檔個股亮燈漲停，其中被動元件族群就包辦19檔最為吸睛；三大法人也持續聯手回補，單日買超639.51億元，為大盤漲勢再添柴火。

矽晶圓族群強勢表態 三雄都漲停作收

半導體矽晶圓三雄包括環球晶、台勝科、合晶，今日都以漲停作收，另外，環球晶的母公司中美晶也母以子貴，同步亮燈。

美「1260H」清單 台灣電池儲能相關供應鏈廠可望受惠

美國國防部日前公布「1260H」清單，儘管大陸商務部最新回應表達強烈不滿，但美國更嚴格執行「排中條款」勢在必行，法人看好，台灣可望獲轉單的電池儲能相關廠商包括立凱-KY（5227 ）、新普（6121）、AES-KY（6781）等，將進一步擴大海外市場規模及市占率。

記憶體與被動元件族群領人氣 台積電收漲65元推升台股收高1,227點

台股15日收盤上漲1,227.95點，終場以45,396.99點作收，站上10日線，成交量1兆639.93億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲65元，漲幅2.81%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。