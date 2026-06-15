大摩看好蘋果高階機第3季全面霸榜 這些台廠看俏

摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中估計，iPhone生產動能優於預期，第2季iPhone 組裝量約 5,200 萬支，第3季將增至5,400萬支。台廠中，看好台積電（2330）、鴻海（2317），均給予「優於大盤」評級。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，根據最新的追蹤進度，iPhone 生產動能持續優於市場預期，預估第2季組裝量約 5,200 萬支，雖較前季下滑 7%，但年增12%，相較往年同期15%至25%的季減幅，今年表現明顯優於季節性水準。

此外，施曉娟首次提出第3季iPhone 組裝量預估為 5,400 萬支，較前季成長 4%，但較去年同期下滑 2%，第3季產量增速相對溫和，主要原因，在於新機產品組合將進一步朝向高階市場傾斜。

施曉娟說，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、及摺疊機 iPhone Fold 等高價機種，預期都將是第3季的生產主力；有趣的是，標準版 iPhone 18 卻預計將延後至 2027年上半年才推出，為蘋果首例。

目前施曉娟預估今年下半年 iPhone Fold 組裝量約 700萬至800萬支，後續將持續觀察整個生產供應鏈的量產爬坡進展。

此外，包括鴻海在內的主要組裝廠本季生產表現優於往年同期，且 5 月 iPhone 出貨量較 4 月進一步成長。這顯示即使記憶體成本上升，iPhone 終端銷售需求仍維持穩健；預期將嘉惠台系相關供應鏈如台積電、大立光（3008）等。

至於iPad方面，第2季組裝量預估維持 1,300 萬台，季增 8%，但年減 10%，年減主要反映去年第2季因新品上市帶來較高的比較基期；第3季組裝量同樣維持在 1,300 萬台，與第2季持平，較去年同期則減少 7%。

雖然第3季iPad組裝量較去年同期下滑，但施曉娟預期通路庫存將維持正常水位。不過隨記憶體及其他零組件原材料價格上漲，預期仍將可能對後續備貨節奏帶來影響。