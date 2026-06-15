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SpaceX上市首日大漲 低軌衛星股卻未同慶…華通、昇達科都下挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
SpaceX上周五掛牌上市，大漲19%；但台股低軌衛星族群卻未同慶。路透
SpaceX上周五掛牌上市，大漲19%；但台股低軌衛星族群卻未同慶。路透

SpaceX上周五掛牌上市，盤中一度大漲31%，終場則是收在160.95美元，大漲19%；但台股低軌衛星族群卻未同慶，反而有多檔個股呈現利多出盡的走勢，指標股華通（2313）收跌2.09%，昇達科（3491）重挫7.99%，事欣科（4916）大跌7.44%；不過，台燿（6274）、中美晶（5483）、攸泰科技（6928）等則是漲停收盤。

SpaceX以每股135美元的發行價交易，首日收盤大漲，收在160.95美元，市值一舉增至2.1兆美元，超越台積電（2330），成為全球市值第六高的上市公司；不過，台股相關的低軌衛星族群的表現卻是不同調，指標股竟有利多出盡的味道。

華通深耕衛星產業10年，幾乎囊括所有領導廠商的新產品開發項目，目前衛星板的產出已是世界第一，華通為全球低軌衛星PCB主力供應商，近期營運告捷，在SpaceX積極擴展衛星網路覆蓋率的帶動下，華通5月營收67.6億元，年增率13%。

華通早盤以269元開高後一度拉升至272元，但盤中翻黑，一度下滑至257元，終場收257.5元，下跌5.5元，跌幅2.09%；昇達科也是開高走低，早盤以1,745元紅盤開出，盤中翻黑，終場在最低的1,555元，下跌135元，跌幅7.99%；事欣科以107.5元平盤開出，終場收99.5元，跌破百元，下跌8元，跌幅7.44%。

雖有多檔低軌衛星指標股重挫，但還是有大漲的個股，中美晶以漲停174.5元收盤；台燿同步收在漲停1,570元；攸泰科技、東典光電（6588）也以漲停收盤；聯亞（3081）、華星光（4979）、統新（6426）、晶技（3042）、群創（3481）、台嘉碩（3221）等也大漲逾5%。

SpaceX 昇達科 華通 低軌衛星

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