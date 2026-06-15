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外資上周大賣台股2862億元 逆勢加碼金融股
台股上周震盪劇烈，周五集中市場指數以44169.04點作收，較上周下跌901.90點或2%，終止周線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超新台幣2862.48億元，為連續第2周賣超。
個股方面，上周外資賣超前3名上市公司為凱基金38萬8861張、遠東新10萬6900張、友達10萬6197張。另外外資上周賣超台積電5萬1993張排第10。
買超方面，上周外資買超前3名上市公司為第一金14萬3551張、彰銀11萬9385張、聯電11萬1976張；如果加上第4名的台新新光金、第5名的永豐金、第7名的玉山金，和第8名的台企銀，上周外資買超前10名就有6檔為金融股。
另統計今年初至6月12日止，外資累計賣超金額7028.65億元，外資總持有股票市值為70兆3619億元，占全體上市股票市值比重48.83%。
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