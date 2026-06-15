外資上周大賣台股2862億元 逆勢加碼金融股

台股15日跟隨全球股市歡慶美伊達成終戰協議，在台積電（2330）領軍下，聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）、欣興（3037）及南亞（1303）等權值股同步強攻，帶動指數盤中一度暴漲1,314.59點、最高衝上45,483.63點。終場大漲1,227.95點，以45,396.99點作收，成功站回10日線，成交量達1.06兆元。盤面多頭氣勢如虹，上市櫃合計高達104檔個股亮燈漲停，其中被動元件族群就包辦19檔最為吸睛；三大法人也持續聯手回補，單日買超639.51億元，為大盤漲勢再添柴火。

2026-06-15 15:14