外資擴大買超、三大法人回補639億元！台股飆1228點 上市櫃104檔亮燈
台股15日跟隨全球股市歡慶美伊達成終戰協議，在台積電（2330）領軍下，聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）、欣興（3037）及南亞（1303）等權值股同步強攻，帶動指數盤中一度暴漲1,314.59點、最高衝上45,483.63點。終場大漲1,227.95點，以45,396.99點作收，成功站回10日線，成交量達1.06兆元。盤面多頭氣勢如虹，上市櫃合計高達104檔個股亮燈漲停，其中被動元件族群就包辦19檔最為吸睛；三大法人也持續聯手回補，單日買超639.51億元，為大盤漲勢再添柴火。
統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超465.32億元，投信買超48.95億元；自營商買超（合計）125.24億元，其中自營商（自行買賣）買超64.89億元、自營商（避險）買超60.35億元。
盤面上，台積電、聯發科為今日貢獻大盤漲點冠亞軍。其中，台積電ADR連兩日上漲，今日股價延續多頭氣勢大漲65元、收在當日最高價2,375元，貢獻大盤漲點近539點，並激勵朋億*（6613）、亞翔（6139）、洋基工程（6691）、盟立（2464）等設備股聯袂漲停。
聯發科AI相關應用產品線進展順利，盤中股價一度攀上4545元，終場漲6.94%、收4470元，站上10日線，貢獻大盤漲點近155點，並點火揚智（3041）、金麗科（3228）、新唐（4919）、凌陽（2401）、聯傑（3094）、聚積（3527）、創意（3443）、凱鈺（5468）、智原（3035）等IC設計族群同步亮燈。
此外，記憶體族群也成為資金追捧焦點。華邦電（2344）挾22.6萬餘張成交量，股價強攻漲停189元鎖死，終場排隊買單仍高掛超過8.5萬張，激勵廣穎（4973）隨之亮燈、收195.5元，力積電（6770）大漲逾9%、收73.3元；而南亞科（2408）盤中最高達399.5元、兵臨400元整數關卡有壓，終場漲5.75%、收391元。
被動元件族群因AI需求與漲價利多爆發，持續掀起漲停潮！龍頭國巨*（2327）逼近千元，鈞寶（6155）、鈺邦（6449）、千如（3236）、金山電（8042）、日電貿（3090）、鈺鎧（5228）、信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、國巨、華容（5328）、大毅（2478）、越峰（8121）、臺慶科（3357）、華新科（2492）、凱美（2375）、蜜望實（8043）、光頡（3624）、雷科（6207）等全數漲停。
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