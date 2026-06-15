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矽晶圓族群強勢表態 三雄都漲停作收

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體矽晶圓三雄包括環球晶、台勝科、合晶，今日都以漲停作收，另外，環球晶的母公司中美晶也母以子貴，同步亮燈。

環球晶董事長徐秀蘭日前表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，今年第1季陸續看到很多客戶能見度及信心愈來愈高，願意下長一點的訂單。由於成本上漲，折舊攤提也增加，所以希望在銷售價格方面於下半年開始能夠合理反映，獲得客戶支持。

在產品應用上，徐秀蘭認為，除了AI需求很強，非AI應用如車用、工業用產品也陸續回復元氣。目前環球晶12吋產能滿載，其他中小尺寸矽晶圓稼動率也滿高，能見度已達第3季。

台勝科先前召開股東會，董事長郭文筆也指出，與客戶溝通調漲價格獲得非常正面回應，有信心今年下半年獲利可望優於上半年。

郭文筆提到，晶圓代工先進製程及記憶體對12吋矽晶圓需求穩定提升，在成熟製程方面，AI需求效應已擴散至周邊晶片，特別是電源管理IC的需求尤為強勁，也帶動8吋矽晶圓市場呈現強勁復甦。

同時，郭文筆評估，儘管台勝科今年上半年會因新廠折舊攤提費用增加，致獲利不如預期，但下半年面對矽晶圓市場全面好轉，目前8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產，未來營運展望樂觀可期。

矽晶圓 環球晶 中美晶

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