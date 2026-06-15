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美「1260H」清單 台灣電池儲能相關供應鏈廠可望受惠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
美國國防部更新「1260H／CMC」中國軍工企業名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、宇樹科技及長鑫存儲、長江存儲等逾百家中國企業列入名單。歐新社
美國國防部更新「1260H／CMC」中國軍工企業名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、宇樹科技及長鑫存儲、長江存儲等逾百家中國企業列入名單。歐新社

美國國防部日前公布「1260H」清單，儘管大陸商務部最新回應表達強烈不滿，但美國更嚴格執行「排中條款」勢在必行，法人看好，台灣可望獲轉單的電池儲能相關廠商包括立凱-KY（5227 ）、新普（6121）、AES-KY（6781）等，將進一步擴大海外市場規模及市占率。

美國國防部自2026年6月30日起，將禁止與名單上的企業進行任何直接的商業採購與技術往來；根據路透報導，這份名單囊括中國眾多頂尖科技公司，涵蓋電動車製造商、人工智慧公司、電池製造商、生物科技企業及太陽能供應商，包括阿里巴巴、百度和比亞迪都在名單內，使相關企業更難進入美國資本市場及承接美國政府業務。

外電報導指出，美國國防部於2026年6月8日正式公布最新更新的「中國軍事企業清單」（簡稱1260H清單）；本次名單進行指標性的擴張，總計188家中國大陸企業實體全數列入，領域深度涵蓋電子、航太、無人機、汽車製造、生技醫療等核心關鍵產業，疊加此前已經在清單內的寧德時代，中國動力電池幾家頭部企業已悉數在列。

名單中最受矚目的企業，包括電子商務巨頭「阿里巴巴」、搜尋引擎與人工智慧公司「百度」、電動車製造商「比亞迪」及「蔚來汽車」、醫藥研發與製造企業「藥明康德」、機器人製造商「宇樹科技」、網路設備製造商「普聯技術」、太陽能企業「晶澳科技」及「天合光能」、電池製造商「中創新航」及「億緯鋰能」、光學雷達企業「禾賽科技」及「速騰聚創」，以及顯示面板製造商「京東方科技集團」等。

隨著名單釋出，對美國國內的電網基礎建設、大型儲能案場以及符合IRA（降低通膨法案）補貼政策的項目，更嚴格的執行「排中條款」，將使美國能源商與車廠將目光投向台灣，尋求更具安全保障的電池產能，包括磷酸鋰鐵（LFP）電池相關廠商立凱電及台塑（1301）、台泥（1101）旗下高階三元鋰電池能元科技、電池模組廠新普、AES等均有望受惠，並進一步擴大海外市場。

阿里巴巴

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