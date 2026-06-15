記憶體與被動元件族群領人氣 台積電收漲65元推升台股收高1,227點

台股15日收盤上漲1,227.95點，終場以45,396.99點作收，站上10日線，成交量1兆639.93億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲65元，漲幅2.81%。

美伊傳出和談判已有結果，大盤指數跳空後突破45,000點，多頭買盤集中在被動元件、記憶體及矽晶圓族群；不過，太空衛星概念股並未明顯受惠SpaceX掛牌後大漲。今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、聯發科（2454）、聯電（2303）、臻鼎-KY（4958）、大立光（3008）、欣興（3037）及晶技（3042）；成交金額大且疲軟者則為：光寶科（2301）、尖點（8021）、廣達（2382）、貿聯-KY（3665）、昇達科（3491）、和碩（4938）、長榮（2603）及致茂（2360）。

第一金投顧表示，大盤指數反覆來回跳空，在過去幾個月來比較少見，不過，漲多整理是正常現象。伊朗問題再度傳出和解曙光,盤面拉回後持續換手。本周有FOMC會議及端午節連假前的賣壓，市場恐觀望。已經拉回過的 ASIC、IC 設計、記憶體、封測、台積電及相關的設備股將率先止穩。

亞馬遜的T3晶片在6月開始量產，世芯-KY（3661）可以留意。元大50（0050）成分股換股加入創意（3443）、貿聯、南電（8046）、臻鼎：元大高股息（0056）換股加入南亞科、華邦電、中興電（1513）這些可以留意。此外，7月將有生技展，生技龍頭保瑞（6472）可以持續看好。其餘績優&強勢產業如記憶體、散熱、CPO 等回檔整理結束後，未來仍將輪流有好的表現。此外，傳產股可留意台積電廠務、特化、重電。強勢股有整理過後尋找好的點位布局。