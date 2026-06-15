快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體與被動元件族群領人氣 台積電收漲65元推升台股收高1,227點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股15日收盤上漲1,227.95點，終場以45,396.99點作收，站上10日線，成交量1兆639.93億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲65元，漲幅2.81%。記者余承翰／攝影
台股15日收盤上漲1,227.95點，終場以45,396.99點作收，站上10日線，成交量1兆639.93億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲65元，漲幅2.81%。記者余承翰／攝影

台股15日收盤上漲1,227.95點，終場以45,396.99點作收，站上10日線，成交量1兆639.93億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲65元，漲幅2.81%。

美伊傳出和談判已有結果，大盤指數跳空後突破45,000點，多頭買盤集中在被動元件、記憶體及矽晶圓族群；不過，太空衛星概念股並未明顯受惠SpaceX掛牌後大漲。今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、聯發科（2454）、聯電（2303）、臻鼎-KY（4958）、大立光（3008）、欣興（3037）及晶技（3042）；成交金額大且疲軟者則為：光寶科（2301）、尖點（8021）、廣達（2382）、貿聯-KY（3665）、昇達科（3491）、和碩（4938）、長榮（2603）及致茂（2360）。

第一金投顧表示，大盤指數反覆來回跳空，在過去幾個月來比較少見，不過，漲多整理是正常現象。伊朗問題再度傳出和解曙光,盤面拉回後持續換手。本周有FOMC會議及端午節連假前的賣壓，市場恐觀望。已經拉回過的 ASIC、IC 設計、記憶體、封測、台積電及相關的設備股將率先止穩。

亞馬遜的T3晶片在6月開始量產，世芯-KY（3661）可以留意。元大50（0050）成分股換股加入創意（3443）、貿聯、南電（8046）、臻鼎：元大高股息（0056）換股加入南亞科、華邦電、中興電（1513）這些可以留意。此外，7月將有生技展，生技龍頭保瑞（6472）可以持續看好。其餘績優&強勢產業如記憶體、散熱、CPO 等回檔整理結束後，未來仍將輪流有好的表現。此外，傳產股可留意台積電廠務、特化、重電。強勢股有整理過後尋找好的點位布局。

台積電

延伸閱讀

下一個要漲價的是誰？ 分析師：CoWoS設備供應鏈

成交值王大亂鬥！華邦電、南亞科輪番超車台積電 記憶體族群持續吸金

川普80大壽之際美伊敲定和平框架 台股火力全開狂飆逾1,200點

46552已是高點？杜金龍預言大盤修正恐探3萬6…周一暴跌靠「一神準口訣」抄底台積電

相關新聞

矽晶圓族群強勢表態 三雄都漲停作收

半導體矽晶圓三雄包括環球晶、台勝科、合晶，今日都以漲停作收，另外，環球晶的母公司中美晶也母以子貴，同步亮燈。

美「1260H」清單 台灣電池儲能相關供應鏈廠可望受惠

美國國防部日前公布「1260H」清單，儘管大陸商務部最新回應表達強烈不滿，但美國更嚴格執行「排中條款」勢在必行，法人看好，台灣可望獲轉單的電池儲能相關廠商包括立凱-KY（5227 ）、新普（6121）、AES-KY（6781）等，將進一步擴大海外市場規模及市占率。

記憶體與被動元件族群領人氣 台積電收漲65元推升台股收高1,227點

台股15日收盤上漲1,227.95點，終場以45,396.99點作收，站上10日線，成交量1兆639.93億元；台積電（2330）收盤價2,375元，上漲65元，漲幅2.81%。

台股千金大軍擴編！7檔「準千金」備位 蓄勢衝刺56檔大關

台股多頭氣勢如虹，「千金俱樂部」陣容持續擴大，隨著市場資金動能充沛與產業基本面發威，高價股百花齊放。目前台股千金股版圖正蓄勢待發，整體市場正朝著「56檔千金股」歷史新巔峰發起挑戰。

本業、轉投資挹注營運 南亞攻漲停 台塑、台化股價走強

南亞（1303）電子材料營運強勁，加上轉投資事業南亞科（2408）、南電（8046）股價持續走強，南亞（1303）15日盤中再以117元亮燈漲停，成交量逾82,000張。台化（1326）、台塑（1301）同樣受惠旗下持有南亞科股票，加上今年首季獲利轉強、本業營運轉樂觀，今日股價表現亮眼，台化盤中漲逾半根停板，成交量逾23,400萬張；台塑漲幅也一度超過4%，成交量逾29,008萬張。

成交值王大亂鬥！華邦電、南亞科輪番超車台積電 記憶體族群持續吸金

國際迎來和平曙光，台股15日隨全球股市歡慶美伊達成終戰協議，大盤不僅強勢收復45,000點大關，盤中更一度狂飆逾1,300點！其中，記憶體族群成為資金追捧焦點，由華邦電（2344）強攻漲停領軍，南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）等同步勁揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。