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台股千金大軍擴編！7檔「準千金」備位 蓄勢衝刺56檔大關

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股多頭氣勢如虹，「千金俱樂部」陣容持續擴大。記者余承翰／攝影
台股多頭氣勢如虹，「千金俱樂部」陣容持續擴大。記者余承翰／攝影

台股多頭氣勢如虹，「千金俱樂部」陣容持續擴大，隨著市場資金動能充沛與產業基本面發威，高價股百花齊放。目前台股千金股版圖正蓄勢待發，整體市場正朝著「56檔千金股」歷史新巔峰發起挑戰。

在這波千金股擴編的強勢浪潮中，有7檔目前股價已強勢站上900元大關的「準千金股」備受市場矚目，隨時準備叩關千元大門，這7檔潛力股橫跨半導體、生技、電子零組件等關鍵核心產業。

一、半導體與材料指標：矽晶圓大廠環球晶（6488）、特用化學廠新應材、以及矽智財（IP）概念股愛普*（6531）。二、電子零組件與被動元件巨擘：載板大廠欣興（3037）、被動元件龍頭國巨*（2327）。三、綠能與機電龍頭：不斷電系統（UPS）大廠 旭隼（6409）。四、生技醫療領頭羊：新藥研發指標藥華藥（6446）。

法人指出，這7大「備位千金」不僅具備強勁的獲利基本面支撐，更是各自產業板塊中的領航者。隨著外資與投信法人資金持續點火，這7檔個股能否在近期順利跨越千元大關，成功點亮台股「56檔千金股」的輝煌里程碑，將是近期投資人與盤面最聚焦的吸睛亮點。

台股

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