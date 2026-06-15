本業、轉投資挹注營運 南亞攻漲停 台塑、台化股價走強

南亞（1303）電子材料營運強勁，加上轉投資事業南亞科（2408）、南電（8046）股價持續走強，南亞（1303）15日盤中再以117元亮燈漲停，成交量逾82,000張。台化（1326）、台塑（1301）同樣受惠旗下持有南亞科股票，加上今年首季獲利轉強、本業營運轉樂觀，今日股價表現亮眼，台化盤中漲逾半根停板，成交量逾23,400萬張；台塑漲幅也一度超過4%，成交量逾29,008萬張。

南亞本業、轉投資南亞科等事業均旺，5月營收創47個月新高，南亞表示，今年第2季除電子材料營收成長外，受中東戰事影響，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨，化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚，預期6月營收可望較5月成長；並預估第2季營收，有望較第1季、去年同期增加。其中，第3季電子材料營運狀況佳，營收可望較上季再略增。

南亞、台化、台塑均為南亞科大股東。南亞今年3月公告，董事會決議於3月12日至12月31日期間，處分南亞科及南電股票。

南亞董事長吳嘉昭解釋，一是南亞持有南電股權比重高，即使第二波完全處分，南亞對南電持股仍達61%，希望透過釋股，增加南電在外流通股數，讓更多外面股東參與、共享南電的經營成果。預估處分完成後，南亞轉投資持股分別為南亞科由約29%降至28.28%、南電由約67%降至60.97%。