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成交值王大亂鬥！華邦電、南亞科輪番超車台積電 記憶體族群持續吸金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群基本面與資金面同步轉強，後續走勢仍受關注。圖／AI生成
記憶體族群基本面與資金面同步轉強，後續走勢仍受關注。圖／AI生成

國際迎來和平曙光，台股15日隨全球股市歡慶美伊達成終戰協議，大盤不僅強勢收復45,000點大關，盤中更一度狂飆逾1,300點！其中，記憶體族群成為資金追捧焦點，由華邦電（2344）強攻漲停領軍，南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）等同步勁揚。

華邦電今日強勢鎖死189元漲停，漲停委買單一度高掛逾4.5萬張，穩坐記憶體族群人氣王。受資金積極追捧帶動，盤中成交值更一度超車台積電（2330），躍居市場第一；南亞科同步大漲逾5%，盤中直逼400元整數關卡，並與華邦電、台積電競逐成交值前三名。另一方面，力積電、宜鼎（5289）、旺宏、品安（8088）及廣穎（4973）等個股也全面走強，資金加速回流記憶體族群。

市場看好記憶體後市，關鍵仍在供需結構改善。儘管今年以來產業面臨景氣與關稅等不確定因素干擾，但DRAM與NAND報價持續上漲，顯示產業基本面並未轉弱。法人指出，AI邊緣運算需求快速擴張，加上國際大廠陸續退出中低階市場，使DDR4與LPDDR4供給缺口持續擴大，預估結構性供不應求可望延續至2028年。

法人指出，華邦電擁有中科與高雄兩座12吋晶圓廠產能，並持續推進40奈米與55奈米先進DRAM製程，在利基型記憶體與特殊製程市場具備競爭優勢。隨著高雄廠新產能逐步開出，搭配記憶體漲價循環，公司全年營收及獲利展望持續看俏。

從籌碼面觀察，上周華邦電獲三大法人買超4.8萬張，其中外資大舉買超逾5萬張；南亞科也獲法人買超逾8千張，顯示法人持續布局記憶體行情。

另一焦點則落在即將處置出關的力積電。力積電16日處置期滿出關，今日盤中亮燈漲停，重返70元關卡與月線之上；旺宏也因17日解除處置在即，股價同步勁揚逾7%，收復月線及10日線。

除了受惠記憶體漲價，力積電近期更宣布8.86億美元募資案，規模約新台幣280億元，將投入邏輯與記憶體技術整合及3D AI Foundry布局。公司表示，記憶體漲價效益最快6月起開始顯現，與美光合作的1P製程也已進入開發階段，未來再加上AI伺服器PMIC及中介層需求成長，三大動能有望成為下一階段營運成長的重要支柱。

法人認為，在AI需求持續擴張與記憶體價格回升帶動下，記憶體族群基本面與資金面同步轉強，後續走勢仍受關注。

華邦電 南亞科 台積電

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