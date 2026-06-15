PCB 大爆發！台燿率先強勢漲停 外資看好三利多 目標價上調到2,122元

印刷電路板（PCB）族群火熱，在台光電（2383）、金像電（2368）及台燿（6274）等PCB三雄中，6月15日以台燿（6274）最強勢，攻上漲停，到中午12時半仍鎖住漲停價1,570元，漲140元。同期間，大盤指數漲2.7%，站上45,000點。

大和資本指出，台燿受惠於AI伺服器需求爆發、原物料漲價提升平均售價，以及產品組合優化等三利多，營收與獲利將持續大幅成長，將目標價自1,680元上調至 2,122元，重申「買進」評等。

大和資本將台燿2026年營收成長率從76%上修至98%，其中一半來自樹脂價格可能上漲，另一半來自產品組合優化。銅箔基板（CCL）/PCB產業在2025–2026年擴產相對保守，供需環境有利，尤其是對比AI伺服器出貨量年複合成長率40–50%。

大和資本表示，台燿規劃2025–2027年逐步擴產，產能將由230萬張提升至380萬張，增幅達46%。此外，亞馬遜 Trainium 3 已於今年第2季量產，台燿下半年起可望受惠，成為股價催化劑。