和平紅利引爆台股狂彈千餘點 2檔「外資升價股」大反撲

美伊停戰，亞股一片火紅，台股也急彈逾千點。隨市場氛圍轉偏多，多頭再次追捧盤面指標族群。其中「外資升價股」仁寶（2324）、智邦（2345）15日盤中均大漲超過4%，表現相當亮麗搶眼。

高盛證券指出，仁寶5月營收雖與4月持平，但仍高出預期約9%，預期6月營收將較5月成長。季度來看，隨仁寶營收結構多元化、及預計第2季末投產美國新廠，高盛預估仁寶第2季與第3季營收將分別年增20%與32%。

就獲利展望來看，高盛指出，受益AI伺服器業務貢獻增加、全球產能擴張、及產品組合向高階機種升級帶動，高盛上調2026-2028年營收各9%、13%、9%。基於營運優於預期，高盛將仁寶目標價由34.7元上調至39.5元。

智邦方面，麥格理證券指出，由於受到交換器市場高達57%的年複合成長率帶動，使得產品出貨高速成長，配合市占率提升、高速傳輸需求以及代理型AI（agentic AI）驅動，智邦展望正向樂觀。

基於對來自ASIC營收預估的調高，以及 Neocloud 和光交換器的營收貢獻，麥格理將智邦2027年與2028年的預估每股稅後純益（EPS）分別上調6%與10%，在本益比不變化，目標價由3,300元調升至3,500 元。