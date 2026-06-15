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川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

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油價大跌、全球供應鏈避關稅提前出貨 航空四雄股價大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
華航客機。(本報資料照片)
華航客機。(本報資料照片)

美國總統川普宣布美國與伊朗達成終戰協議，19日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動60天談判，國際油價再度走弱，法人指出，最直接受惠的是燃料成本占比高的產業，加上美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，全球供應鏈出現提前出貨潮，航空四雄股價走強，華航（2610）盤中更大漲逾4%，跳空站上年線。

川普證實，雙方預計19日簽署協議並重新開放海峽，以利清除水雷的作業，「石油將再次在這個地區的兩端流動，也將重新流向全世界！」布蘭特原油期貨聞訊後持續走低，盤中下跌逾4%，來到每桶83美元附近。

法人指出，地緣政治風險下降，油價回落，最直接受惠的是燃料成本占比高的產業，以及先前因高油價受壓抑的消費與運輸類股。

此外，美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，全球供應鏈急著提前出貨。航空物流業者分析，台灣至美西空運價格自2025年開始走大多頭，均價維持200元以上，進入2026年，淡季價格依然穩守200元關卡，現在美國關稅期限逼近，全球貨主加速拉貨，北美線更來到每公斤330元左右，較先前再上漲約10%，顯示市場需求強勁。

AI產業持續擴大投資，也出現大量空運需求，如運送伺服器、GPU、半導體設備及高階零組件等。華航與長榮航空（2618）擁有國內最大貨機機隊，在AI供應鏈出貨需求支撐下，貨運業務持續維持高檔，成為今年營運成長的重要支柱。

華航今股價跳空開高，一度漲至21.7元，盤中漲幅逾5%，長榮航也是同樣走勢，盤中上漲逾3%。

關稅 荷莫茲海峽 華航

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