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下一個要漲價的是誰？ 分析師：CoWoS設備供應鏈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
證券分析師坦言，CoWoS設備供應鏈已傳出醞釀漲價的聲音。（路透）
證券分析師坦言，CoWoS設備供應鏈已傳出醞釀漲價的聲音。（路透）

漲價題材躍登盤面上的強勢族群，從玻纖布、記憶體、 被動元件、石英元件、第三代半導體等，漲價效應拉升股價強漲，市場上也在尋找下一個要漲價的族群，證券分析師坦言，CoWoS設備供應鏈已傳出醞釀漲價的聲音，且多檔個股都回檔整理到季線附近，後續值得留意。

台股15日開高走高盤中大漲逾千點，一度衝達45,483點，盤面上包括第三代半導體、被動元件、記憶體、石英元件 等具有漲價題材的族群都是大漲的走勢，國巨*（2327）亮燈衝上漲停940元，華新科（2492）也衝上漲停449.5元，禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）等同步亮燈漲停。

第三代半導體環球晶（6488）、台勝科（3532）、中美晶（5483）、嘉晶（3016）、合晶（6182）等也同步亮燈漲停；記憶體華邦電（2344）漲停，南亞科（2408）盤中漲幅逾6%；石英元件安碁（6174）、希華（2484）亮燈漲停，台嘉碩（3221）、加高（8182）也大漲；光學股由大立光（3008）領軍，一度衝達漲停4,420元，盤中漲幅逾9%，玉晶光（3406）、揚明光（3504）、先進光（3362）也亮燈漲停。

證券分析師張陳浩表示，預期台股6月會很震盪，本周要留意三個變數，包括端午節連假期間，美國總統川普可能出現的不確定因素；另外，周三台指期結息，要留意結算前外資的空單，周一及周二是否連兩天各增加3,000口，若有期貨空單爆增的情況也要留意結算時可能往下的機率增加。

張陳浩說，以新台幣匯率15日呈現升值的走勢來看，預期外資應是出現認錯回補的買盤，外資大買的機會高；至於第三個變數則是Fed開會，預估6月將是不降息也不升息，但要觀察對下半年利率政策走向的談話。

張陳浩認為，6月很震盪，在操作上，包括台積電（2330）、被動元件、第三代半導體、光學股等續抱之外，市場上也在尋找下一個漲價族群，張陳浩強調， 市場已出現CoWoS設備供應鏈醞釀漲價的聲音，預期將會是下一個要漲價的族群，加上股價先前拉回至季線附近，相對大盤的漲勢顯得委屈，可以留意中砂（1560）、萬潤（6187）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等。

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下一個要漲價的是誰？ 分析師這樣說…

漲價題材躍登盤面上的強勢族群，從玻纖布、記憶體、 被動元件、石英元件、第三代半導體等，漲價效應拉升股價強漲，市場上也在尋找下一個要漲價的族群，證券分析師坦言，CoWoS設備供應鏈已傳出醞釀漲價的聲音，且多檔個股都回檔整理到季線附近，後續值得留意。

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