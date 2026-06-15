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AI 資料中心電源配套升級商機大 法人看好這四檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
隨著AI資料中心功率密度逐漸進入Vera Rubin世代，電力架構面臨前所未有的動態負載挑戰。圖／AI生成 毛綵楣
隨著AI資料中心功率密度逐漸進入Vera Rubin世代，電力架構面臨前所未有的動態負載挑戰。圖／AI生成 毛綵楣

隨著AI資料中心功率密度逐漸進入Vera Rubin世代，電力架構面臨前所未有的動態負載挑戰。法人看好，在電力解決方案布局完整的台達電（2308）、光寶科（2301），及在灰區電力領域具供應能力的華城（1519）、高力（8996）等台廠後市營運表現。

投顧法人分析，隨輝達NVLink、Rubin及後續平台推動AI算力持續提升，單櫃伺服器功率密度已由過去20至50kW快速提升至目前150至300kW，未來將進一步邁向400kW、800kW甚至1MW以上。

因應規格升級需求，未來電源設備將獨立至Power Rack架構，形成Compute Rack + Power Rack的新型態機櫃部署。尤其1MW功率條件下，54V系統將達1,800A超大電流，導致銅排極厚、發熱嚴重效率下降、機櫃空間浪費等問題，目前主流作法為提高至800V，使電流降至1,300A以下。

法人指出，GB300、Rubin平台的GPU瞬間功率需求可達平均負載的 170%至200%，傳統UPS與鋰電池難以滿足毫秒級調節需求。動態負載與電容補償單元（CBU）透過超級電容（EDLC）或鋰離子電容（LIC）可吸收300至500kW瞬時功率缺口，將隨800V HVDC普及逐步成為Power Rack標準配置。

新一代Power Shelf大量採用SiC與GaN功率元件，使功率密度大幅提升，單一1U模組即可輸出5.5至8kW，多組並聯後可達100至240kW供電能力，帶動PSU效率達97.5%以上，DC-DC效率超過98%。

隨電源在高壓環境下發展，法人看好灰區電力領域已具有供應能力的華城、高力。至於在模組化不斷電系統、動態負載與電容補償單元、固態變壓器方案布局最為完整的台達電、光寶科，下半年營運亦可同步大幅成長。

光寶科 台達電

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