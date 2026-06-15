玻纖布最強剩南亞？股價漲停亮燈 挑戰歷史新高

美國總統川普宣布，美國與伊朗達成終戰協議，台股15日盤中大漲逾1,200點，而玻纖布族群僅南亞（1303）大漲，股價攻上漲停板117元，即將挑戰前高118.5元。以線型來看，也只有南亞站上所有均線，次強的台玻（1802）僅反彈回升至季線之上。

南亞12日公告，法人董事代表人王文潮配偶，申報轉讓出售5,000張南亞持股，不過轉讓後持有股數仍有4萬5,150張。南亞股價今不受轉讓持股影響，仍大漲超過9%。

隨AI應用快速增加，中高階材料供不應求，南亞包括銅箔基板、銅箔、玻纖布及電子用環氧樹脂等產品陸續調漲，法人預期第2季營運可望更上一層樓。

南亞營收自3月開始持續年月雙增，5月營收288.3億元，年增31.3%、月增4.1%，電子材料、德州EG廠挹注5月營收站上47個月新高；累計前五月營收1,251億元，年增13%。

法人分析，南亞受惠AI需求持續升溫，電子材料產品營收占比已突破50%，南亞持續積極布局CCL產品，預期M8、M9系列完成認證後，將於2026年下半年逐步放量生產，M10系列則持續推進認證與開發，積極爭取中高階材料訂單。

業外方面，則受惠轉投資台塑化（6505）與南亞科（2408）獲利回升，將挹注可觀收益，法人預估南亞科對南亞每股純益（EPS）貢獻可達7.5元。

南亞股價在上周四回落到月線後，出現強彈，連續拉出兩根漲停板，衝上117元鎖死，漲停排隊買單超過1.3萬張，成交量8萬張。