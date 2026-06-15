聽新聞
0:00 / 0:00
美伊達成停戰協議共識 美股、台股齊揚
美國與伊朗宣布就停戰架構達成共識，美國總統川普宣荷姆茲海峽將在簽署初步協議後重新開放，激勵美股以及台股等亞股齊揚，加權指數午盤前已正式站上45,000點，多方攻勢續強。
美伊戰事有望緩解，並將重新開放荷姆茲海峽，國際油價回落，不僅日股、韓股大漲，台股一開盤也受激勵，向上攻擊逾千點，午盤前已重新站上45,000點。盤面上各族群百花齊放。
法人分析，美伊戰事結束出現曙光，美科技股表現不俗，外在利空變數降溫，增添多方進場意願。台股短線反彈站回五日、月線反壓，配合月、季線維持多頭格局未變，中長期技術線型維持偏多態勢未變，接下來要觀察FOMC會議、工業與零售數據及台股股東會、法說會等訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。