美伊達成停戰協議共識 美股、台股齊揚

美國總統川普透過自創社群平台Truth Social宣布美伊協議將於美東時間19日簽署，且美方將立即解除對伊朗的海上封鎖，恢復荷姆茲海峽的通航，帶動日本、南韓今日股市全面大漲，台股也是一開盤就大漲超過千點衝破45000點，最高來到45438點，雖然之後漲幅收斂，但是大盤指數仍然在45,000點之上。

2026-06-15 10:50