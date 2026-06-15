美伊和解 分析師看好航空、海運等族有望受惠

美伊傳出有望在近期簽署協議中，激勵台股15日盤中大漲逾千點，在國際油價走跌中，除緩解通膨壓力外，分析師看好，包括航空、海運、化工、塑化下游等族群，在成本壓力下降中，將有助營運表現。

法人機構指出，伊朗方面傳出，巴基斯坦將主持召開視頻會議，伊朗和美國雙方代表將出席會議並簽署協議，且外電報導，伊朗高級官員表示，根據與美國達成的備忘錄草案，德黑蘭同意既不生產也不獲取核武器，而美國在備忘錄草案中同意德黑蘭在伊朗境內稀釋高濃縮鈾庫存，具體機制將在未來60天內討論。

若美國與伊朗達成和解、地緣政治風險下降，油價通常會回落，最直接受惠的是燃料成本占比高的產業，以及先前因高油價受壓抑的消費與運輸類股。其中，債市方面，受惠通膨降溫、有利債券價格上漲；能源股方面，石油相關公司營運將承壓；美元方面，若通月均下降促使降息，美元可能開始走弱；黃金方面，在避險需求下降時，可能承壓。

股市方面，航空股受惠程度最值得留意，主要係航空燃油占營運成本的20~35%，油價下跌將直接改善成本；貨櫃海運方面，受惠燃油原本下降，運輸利潤提升；化工、塑化下游方面，受惠原料下降、有利利差擴大；汽車、旅遊方面，油價下降後將刺激消費與旅遊需求；電子製造冷面，除運輸與能源成本下降，受惠通膨排擠的消費支出能力將上升，有利營運表現。