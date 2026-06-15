暑假吃喝玩樂概念股 蓄勢待發

暑假旺季即將到來，加上股市表現亮麗帶來的財富效果、國價油價回落等加持，法人預期，統一（1216）、華航（2610）、雄獅（2731）、鈊象（3293）等內需消費、航空、旅行社、文創、線上遊戲等「暑假概念股」蓄勢待發，有機會躍居盤面焦點。

時序進入6月中旬，學校期末考後準備迎接長達兩個月的暑假，台新投顧總經理黃文清分析，除股市上漲有助提升民眾消費力道，觀察暑假概念股往年營收都有明顯旺季效應，並兼具籌碼乾淨、位階不高優勢，在人工智慧（AI）概念股陷入整理時，將有脫穎而出機會。

隨美伊和平協議露出曙光，燃油成本觸頂回落，可望對航空族群股價具有正面挹注，長榮航（2618）受惠客運及貨運雙軸齊揚，5月營收締造歷史新猷，近期高股息ETF資金進駐，推升股價站回所有均線，華航5月營同步創歷史新高，股價自低檔翻揚。

日圓匯率維持低檔水準，帶動民眾赴日旅遊熱潮更加旺盛，加上暑假檔期票價趨於穩定，及高端需求不減，法人預期，雄獅、鳳凰（5706）、五福（2745）、旅天下等相關旅行社股，股價低檔有限。

法人認為，暑假旺季、父親節、中元節、防颱及酷暑高溫等，將帶動鮮食、咖啡、飲料等消費力道，統一、統一超（2912）可望明顯受惠，加上具營運穩健、殖利率等題材，股價進可攻，退可守。