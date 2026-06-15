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美伊達成協議亞股大漲 國巨、大立光漲停 塑膠類股指數勁揚逾4%
美國總統川普宣布完成與伊朗和平協議，日本和韓國股市應聲大漲，台股同步走高，加權指數盤中一度達到45438.71點，上揚1269.67點；包括電子權值股、被動元件族群強勢。
至10時40分，台股加權指數為45296.88點，上漲1127.84點，成交值新台幣6608億元。
電子和金融類股指數上揚逾2%，為推升大盤走高主要動能。其中，台積電盤中達到2365元，上漲55元，貢獻大盤約437點。聯發科漲逾7%，國巨、大立光漲停，鴻海漲2.88%。
傳統產業股方面，在台塑、南亞和台化等台塑集團股走強推升下，塑膠類股指數勁揚逾4%，電纜和玻璃類股也有不錯表現，類股指數上揚逾3%；食品和營建類股指數震盪走跌，表現相對弱勢。
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