金融股要漲到何時？央行本周四開會 利率可望不變 族群再衝高

中央銀行周四將舉行第2季理監事會，市場預測最有可能的情形是利率維持不變，有助銀行、壽險業，因銀行資金成本將保持低檔，壽險業則可減輕匯率壓力。富邦金（2881）15日盤中走強，上漲逾4%，中信金（2891）最高衝上72.6元，創下新高，國泰金（2882）、凱基金（2883）也都上漲逾2%。

央行即將召開理監事會議，會議討論重要議題包括：是否結束連八凍轉升息、放寬房市管制措施，近期地緣政治、國際油價持續波動，對國內通膨與經濟成長的影響。另外美聯準會（Fed）、日本銀行（央行）也將在本周開會，政策方向受矚目。

央行總裁楊金龍先前表示，若預期未來半年通膨率都將維持在2%以上，採取預防性升息較為適當，不過楊金龍強調，目前台灣並未面臨輸入性通膨，且央行預估今年全年CPI年增率約為1.93%，仍低於2%警戒線。

因此這次央行會議，市場解讀，除非物價預期突然升溫，央行本周將維持利率不變。法人指出，這對銀行、壽險都有好處，銀行方面，央行不升息，資金成本將保持低檔，不會增加，對以銀行本業為主的金控是有利的環境。壽險則可受惠台幣不容易突然大幅升值，海外資產的匯損壓力較小，對壽險金控的淨值與匯兌表現相對有利。

今日金融股持續走強，除了證券股重啟漲勢，富邦金盤中上漲逾4%，中信金則一度衝上72.6元，創下歷史新高，儘管漲勢盤中縮小，但仍強漲逾3%，挑戰守穩70元。國泰金也一度漲至105.5元波段高點，上漲逾3%。凱基金、台新新光金、華南金（2880）等也都走強，漲幅2~3%。