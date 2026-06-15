川普釋出美伊停火訊號 台股大漲逾千點站上45,000點

美國總統川普透過自創社群平台Truth Social宣布美伊協議將於美東時間19日簽署，且美方將立即解除對伊朗的海上封鎖，恢復荷姆茲海峽的通航，帶動日本、南韓今日股市全面大漲，台股也是一開盤就大漲超過千點衝破45000點，最高來到45438點，雖然之後漲幅收斂，但是大盤指數仍然在45,000點之上。

美股上週五在SpaceX 上市首日狂飆的效應帶動之下，道瓊上漲0.70%，納指上漲 0.31%，費半上漲 1.52%，護國神山台積電 ADR上漲 0.68%，今日一開盤也以每股2360元，漲幅逾2%開出。

從量價結構來看，法人觀察，依技術線型解讀，台股走勢滾燙火熱，創下天量19169億元，大盤更接著續創歷史新高點 46552 點，近期短線採快速拉回探底，月線附近打出雙腳，多頭再次取得發球權，試圖克服日前所形成上檔套牢區。台積電將在七月召開法說會，法人認為台積電仍然是重要的看盤指標。

法人也提醒另外一個必須注意的變數會是本週聯準會將召開會議，華許在利率政策的抉擇究竟是如何，對於外資的動向有重要的影響，另外，台股可能有半年底的做帳行情，投資人也可留意佈局。