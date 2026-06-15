川普80大壽之際美伊敲定和平框架 台股火力全開狂飆逾1,200點

台股15日火力全開，開盤即大漲近300點，隨後在半導體權值股全面點火下，漲勢迅速擴大至千點以上。加權指數來到45,396點，大漲1,227點、漲幅2.78%，盤中最高衝上45,438點，成交金額迅速放大至5,264.3億元。

美國總統川普在80歲生日之際批准美伊和平協議備忘錄，伊朗承諾重新開放荷姆茲海峽，美方則將解除海上封鎖，雙方預計本周五在瑞士正式簽署協議，後續再就核問題展開談判。消息帶動國際油價重挫逾4%，亞洲股市全面大漲，日本、南韓股市漲幅一度分別超過3%及4%，市場避險情緒明顯降溫。

權王台積電（2330）今日穩健走高，盤中報2,355元，上漲45元、漲幅1.95%，最高來到2,365元，雖漲幅相對溫和，仍憑藉龐大權重成為推升指數的重要主力。

IC設計族群攻勢更為猛烈。聯發科（2454）盤中大漲340元至4,520元，漲幅8.13%，最高一度衝上4,545元；創意（3443）則直接亮燈漲停，來到4,815元，上漲435元、漲幅9.93%，展現資金強力回補高價半導體股的態勢。

封測龍頭日月光投控（3711）也重新站回600元大關，盤中報601元，上漲11元、漲幅1.86%，早盤最高一度衝上623元，雖自高點稍有拉回，仍維持紅盤強勢表現。