凱基金、元大金...今年飆贏大盤！專家點「這檔EPS更成長1100%」：5家金控股大暴賺

眾所皆知的是，今年來台股走出了「史詩級」多頭，大盤飆破4萬點大關，融資融券、借錢買股消息也時有所聞。

不過AI狂潮下受惠的不只是電子股，金控股也是顯著受惠的族群之一，股價、獲利屢創新高。在全民投資熱之下，擁有證券、投信事業體的金控母公司就能直接受惠、獲利大吃補。

先來看最新獲利。

圖1：13金控今年前5月EPS、還原殖利率情況 金控名稱 股價（元） 2026年5月累計EPS（元） 2025年同期累計EPS（元） EPS年成長率（%） 現金股利（元） 股票股利（元） 還原殖利率（%） 凱基金（2883） 27.45 1.32 0.11 1100.00% 1.00 0.00 3.64 國票金（2889） 15.00 0.55 0.10 450.00% 0.50 0.09 4.19 台新新光金（2887） 30.20 1.36 0.44 209.09% 1.00 0.10 4.26 元大金（2885） 63.90 2.18 0.75 190.67% 1.80 0.40 6.55 富邦金（2881） 122.00 6.27 2.89 116.96% 4.25 0.00 3.48 永豐金（2890） 34.15 1.40 0.82 70.73% 1.10 0.20 5.11 華南金（2880） 36.00 1.04 0.61 70.49% 1.35 0.10 4.70 國泰金（2882） 100.50 4.07 2.64 54.17% 3.50 0.00 4.22 中信金（2891） 67.60 1.78 1.27 40.16% 2.50 0.00 3.69 兆豐金（2886） 43.40 1.22 0.90 35.56% 1.75 0.00 4.03 合庫金（5880） 24.05 0.69 0.52 32.69% 0.80 0.25 5.68 第一金（2892） 31.00 1.03 0.80 28.75% 1.30 0.00 4.19 玉山金（2884） 34.35 1.10 0.88 25.00% 1.40 0.00 4.07 註：股價、還原殖利率以2026.06.12收盤計；依EPS年成長率計高低排序。

資料來源：公開資訊觀測站、XQ全球贏家。

整理：謝宜孝

全數金控在今年前5月獲利皆繳出正成長的成績，也就是賺贏去年同期。

不過值得留意的是有5家不只是「賺贏」而已，甚至是可用「大暴賺」，EPS年成長率都在100%以上，也就是今年為止獲利是去年同期的1倍以上！

獲利成長王以凱基金的1100%居冠，其次則為國票金、台新新光金、元大金和富邦金。

凱基金今年來表現可說是「開外掛」來形容，不只股價暴漲創近24年新高，旗下2大事業體：壽險和證券獲利突飛猛進，尤以證券事業體（凱基證券）獲利EPS 7.1元最為強勁、為國內市占第2大，隨台股交投熱而大吃補。

再來看看今年來績效：

圖2：今年來金控漲跌幅績效 金控名稱 今年來漲幅 凱基金（2883） 61.28% 元大金（2885） 61.16% 台股加權報酬指數（大盤含息） 50.49% 台新新光金（2887） 48.04% 國泰金（2882） 33.64% 中信金（2891） 33.07% 富邦金（2881） 27.62% 永豐金（2890） 18.58% 華南金（2880） 14.29% 兆豐金（2886） 7.69% 第一金（2892） 4.91% 玉山金（2884） 0.73% 合庫金（5880） -0.82% 國票金（2889） -6.83% 註：今年來為2026.01.02～2026.06.12，皆以收盤價計。

資料來源：XQ全球贏家、證交所。

整理：謝宜孝

今年為止，不少金控股價在近期漲到了歷史新高，如金控雙雄的富邦金、國泰金都來漲破100元。

不過今年來最會漲、漲贏大盤的其實有2家，分別是凱基金和元大金，漲幅都在60%以上，直接打破過去金控給人「漲不動」、「股價牛皮」的印象。

若以今年來看整體表現，凱基金可說是股價、獲利成長雙冠王的「暴衝金牛」：股價最會漲、EPS成長最多，和幾年前股債雙跌、疫情一度停發股利，股價漲不動、長年在20元以下的情況有著天大差異，不難看出凱基金正在經歷本質上的轉變。

在台股驚驚漲之下，金控股們中似乎也開始有「K型化」的差異。

部分金控的股價成長動能愈高、賺取資本利得空間也愈大，如上述中提到以投信證券事業為獲利核心的金控、壽險型金控，而銀行型金控在AI狂潮下，成長動能就顯得相對溫吞不少。

一樣是金控股，股性卻有著不小的差異。至於你手上的金控股，有長成心你目中的理想模樣嗎？

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