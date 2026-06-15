凱基金、元大金...今年飆贏大盤！專家點「這檔EPS更成長1100%」：5家金控股大暴賺
眾所皆知的是，今年來台股走出了「史詩級」多頭，大盤飆破4萬點大關，融資融券、借錢買股消息也時有所聞。
不過AI狂潮下受惠的不只是電子股，金控股也是顯著受惠的族群之一，股價、獲利屢創新高。在全民投資熱之下，擁有證券、投信事業體的金控母公司就能直接受惠、獲利大吃補。
先來看最新獲利。
|金控名稱
|股價（元）
|2026年5月累計EPS（元）
|2025年同期累計EPS（元）
|EPS年成長率（%）
|現金股利（元）
|股票股利（元）
|還原殖利率（%）
|凱基金（2883）
|27.45
|1.32
|0.11
|1100.00%
|1.00
|0.00
|3.64
|國票金（2889）
|15.00
|0.55
|0.10
|450.00%
|0.50
|0.09
|4.19
|台新新光金（2887）
|30.20
|1.36
|0.44
|209.09%
|1.00
|0.10
|4.26
|元大金（2885）
|63.90
|2.18
|0.75
|190.67%
|1.80
|0.40
|6.55
|富邦金（2881）
|122.00
|6.27
|2.89
|116.96%
|4.25
|0.00
|3.48
|永豐金（2890）
|34.15
|1.40
|0.82
|70.73%
|1.10
|0.20
|5.11
|華南金（2880）
|36.00
|1.04
|0.61
|70.49%
|1.35
|0.10
|4.70
|國泰金（2882）
|100.50
|4.07
|2.64
|54.17%
|3.50
|0.00
|4.22
|中信金（2891）
|67.60
|1.78
|1.27
|40.16%
|2.50
|0.00
|3.69
|兆豐金（2886）
|43.40
|1.22
|0.90
|35.56%
|1.75
|0.00
|4.03
|合庫金（5880）
|24.05
|0.69
|0.52
|32.69%
|0.80
|0.25
|5.68
|第一金（2892）
|31.00
|1.03
|0.80
|28.75%
|1.30
|0.00
|4.19
|玉山金（2884）
|34.35
|1.10
|0.88
|25.00%
|1.40
|0.00
|4.07
註：股價、還原殖利率以2026.06.12收盤計；依EPS年成長率計高低排序。
資料來源：公開資訊觀測站、XQ全球贏家。
整理：謝宜孝
全數金控在今年前5月獲利皆繳出正成長的成績，也就是賺贏去年同期。
不過值得留意的是有5家不只是「賺贏」而已，甚至是可用「大暴賺」，EPS年成長率都在100%以上，也就是今年為止獲利是去年同期的1倍以上！
獲利成長王以凱基金的1100%居冠，其次則為國票金、台新新光金、元大金和富邦金。
凱基金今年來表現可說是「開外掛」來形容，不只股價暴漲創近24年新高，旗下2大事業體：壽險和證券獲利突飛猛進，尤以證券事業體（凱基證券）獲利EPS 7.1元最為強勁、為國內市占第2大，隨台股交投熱而大吃補。
再來看看今年來績效：
|金控名稱
|今年來漲幅
|凱基金（2883）
|61.28%
|元大金（2885）
|61.16%
|台股加權報酬指數（大盤含息）
|50.49%
|台新新光金（2887）
|48.04%
|國泰金（2882）
|33.64%
|中信金（2891）
|33.07%
|富邦金（2881）
|27.62%
|永豐金（2890）
|18.58%
|華南金（2880）
|14.29%
|兆豐金（2886）
|7.69%
|第一金（2892）
|4.91%
|玉山金（2884）
|0.73%
|合庫金（5880）
|-0.82%
|國票金（2889）
|-6.83%
註：今年來為2026.01.02～2026.06.12，皆以收盤價計。
資料來源：XQ全球贏家、證交所。
整理：謝宜孝
今年為止，不少金控股價在近期漲到了歷史新高，如金控雙雄的富邦金、國泰金都來漲破100元。
不過今年來最會漲、漲贏大盤的其實有2家，分別是凱基金和元大金，漲幅都在60%以上，直接打破過去金控給人「漲不動」、「股價牛皮」的印象。
若以今年來看整體表現，凱基金可說是股價、獲利成長雙冠王的「暴衝金牛」：股價最會漲、EPS成長最多，和幾年前股債雙跌、疫情一度停發股利，股價漲不動、長年在20元以下的情況有著天大差異，不難看出凱基金正在經歷本質上的轉變。
在台股驚驚漲之下，金控股們中似乎也開始有「K型化」的差異。
部分金控的股價成長動能愈高、賺取資本利得空間也愈大，如上述中提到以投信證券事業為獲利核心的金控、壽險型金控，而銀行型金控在AI狂潮下，成長動能就顯得相對溫吞不少。
一樣是金控股，股性卻有著不小的差異。至於你手上的金控股，有長成心你目中的理想模樣嗎？
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