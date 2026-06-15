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凱基金、元大金...今年飆贏大盤！專家點「這檔EPS更成長1100%」：5家金控股大暴賺

聯合新聞網／ 謝宜孝
台股今年漲幅驚人。示意圖／本報資料照片
台股今年漲幅驚人。示意圖／本報資料照片

眾所皆知的是，今年來台股走出了「史詩級」多頭，大盤飆破4萬點大關，融資融券、借錢買股消息也時有所聞。

不過AI狂潮下受惠的不只是電子股，金控股也是顯著受惠的族群之一，股價、獲利屢創新高。在全民投資熱之下，擁有證券、投信事業體的金控母公司就能直接受惠、獲利大吃補。

先來看最新獲利。

圖1：13金控今年前5月EPS、還原殖利率情況

金控名稱股價（元）2026年5月累計EPS（元）2025年同期累計EPS（元）EPS年成長率（%）現金股利（元）股票股利（元）還原殖利率（%）
凱基金（2883）27.451.320.111100.00%1.000.003.64
國票金（2889）15.000.550.10450.00%0.500.094.19
台新新光金（2887）30.201.360.44209.09%1.000.104.26
元大金（2885）63.902.180.75190.67%1.800.406.55
富邦金（2881）122.006.272.89116.96%4.250.003.48
永豐金（2890）34.151.400.8270.73%1.100.205.11
華南金（2880）36.001.040.6170.49%1.350.104.70
國泰金（2882）100.504.072.6454.17%3.500.004.22
中信金（2891）67.601.781.2740.16%2.500.003.69
兆豐金（2886）43.401.220.9035.56%1.750.004.03
合庫金（5880）24.050.690.5232.69%0.800.255.68
第一金（2892）31.001.030.8028.75%1.300.004.19
玉山金（2884）34.351.100.8825.00%1.400.004.07

註：股價、還原殖利率以2026.06.12收盤計；依EPS年成長率計高低排序。

資料來源：公開資訊觀測站、XQ全球贏家。

整理：謝宜孝

全數金控在今年前5月獲利皆繳出正成長的成績，也就是賺贏去年同期。

不過值得留意的是有5家不只是「賺贏」而已，甚至是可用「大暴賺」，EPS年成長率都在100%以上，也就是今年為止獲利是去年同期的1倍以上！

獲利成長王以凱基金的1100%居冠，其次則為國票金、台新新光金、元大金和富邦金。

凱基金今年來表現可說是「開外掛」來形容，不只股價暴漲創近24年新高，旗下2大事業體：壽險和證券獲利突飛猛進，尤以證券事業體（凱基證券）獲利EPS 7.1元最為強勁、為國內市占第2大，隨台股交投熱而大吃補。

再來看看今年來績效：

圖2：今年來金控漲跌幅績效

金控名稱今年來漲幅
凱基金（2883）61.28%
元大金（2885）61.16%
台股加權報酬指數（大盤含息）50.49%
台新新光金（2887）48.04%
國泰金（2882）33.64%
中信金（2891）33.07%
富邦金（2881）27.62%
永豐金（2890）18.58%
華南金（2880）14.29%
兆豐金（2886）7.69%
第一金（2892）4.91%
玉山金（2884）0.73%
合庫金（5880）-0.82%
國票金（2889）-6.83%

註：今年來為2026.01.02～2026.06.12，皆以收盤價計。

資料來源：XQ全球贏家、證交所。

整理：謝宜孝

今年為止，不少金控股價在近期漲到了歷史新高，如金控雙雄的富邦金、國泰金都來漲破100元。

不過今年來最會漲、漲贏大盤的其實有2家，分別是凱基金和元大金，漲幅都在60%以上，直接打破過去金控給人「漲不動」、「股價牛皮」的印象。

若以今年來看整體表現，凱基金可說是股價、獲利成長雙冠王的「暴衝金牛」：股價最會漲、EPS成長最多，和幾年前股債雙跌、疫情一度停發股利，股價漲不動、長年在20元以下的情況有著天大差異，不難看出凱基金正在經歷本質上的轉變。

在台股驚驚漲之下，金控股們中似乎也開始有「K型化」的差異。

部分金控的股價成長動能愈高、賺取資本利得空間也愈大，如上述中提到以投信證券事業為獲利核心的金控、壽險型金控，而銀行型金控在AI狂潮下，成長動能就顯得相對溫吞不少。

一樣是金控股，股性卻有著不小的差異。至於你手上的金控股，有長成心你目中的理想模樣嗎？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

凱基金 2885元大金 富邦金 國票金 中信金 金融股

謝宜孝

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