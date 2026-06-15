聽新聞
0:00 / 0:00
美伊停火點燃全球股市！台積電領軍台股開高狂飆逾千點 一舉站回45K
美伊終戰協議露出曙光，雙方宣布達成重新開放荷莫茲海峽的暫行協議，市場對能源供應中斷的憂慮大幅降溫，帶動油價重挫、風險資產全面走強。美股上周五四大指數全面收紅，道指上漲逾350點，費半指數續揚1.5%，台積電（2330）ADR、聯電（2303）ADR及日月光（3711）ADR同步走高。
亞股16日開盤強勢上攻，日韓股市大漲逾4%~5%。台股開高278.83點、報44,447.87點，並在台積電開高躍過10日線領軍，聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等電子權值要角連袂上攻之下，大盤漲點一度急拉至1,250點以上，一舉站回10日線與45,000點大關之上。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高50元、報2,360元，台達電開2,310元、鴻海開272.5元、聯發科開4,355元、日月光投控開619元。
類股方面，電子零組件、玻陶、其他電子、塑膠、光電等漲幅居前，數位雲端、運動休閒等相對疲弱。
回顧台股12日表現，集中市場指數上漲1,019.58點，以44,169.04點作收，成交值1.11兆元。三大法人止步連6個賣、聯手回補買超518.66億元，包括外資買超286.9億元、投信買超142.33億元、自營商買超89.43億元。
累計上周，集中市場指數跌901.9點、跌幅2%，周線止步連三紅翻黑。三大法人賣超3,098.62億元，包括外資賣超2,862.48億元、自營商賣超998.48億元，投信買超762.34億元。
台股月線支撐浮現後，多頭正挑戰前波套牢區。法人指出，台積電填息與法說行情、半年底作帳及旺季需求將成為盤面主軸，投資人可聚焦基本面轉強、下半年展望樂觀的族群與個股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。